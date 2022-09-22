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Sendikalar, Bugün Cumhuriyet Meclisi ve Trafik Dairesi Motorlu Araçlar Birimi’nde Tam Gün Grevde

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Kamuda örgütlü 12 sendika, şok grevlerinin ikinci gününde bugün Meclis’te ve Hazine ve Muhasebe Dairesi’nde tam gün şok grev yapacağını duyurdu.
Sendikalar, Bugün Cumhuriyet Meclisi ve Trafik Dairesi Motorlu Araçlar Birimi’nde Tam Gün Grevde

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Göç Yasası kapsamında çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesiyle ilgili hükümeti tarafının verdiği sözü tutmaması üzerine sendikaların, dün şok grevlerine başladığını hatırlatarak, grevlerinin bugün de devam edeceğini açıkladı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, bugün Cumhuriyet Meclisi ve Trafik Dairesi Motorlu Araçlar Birimi’nde tam gün grev uygulanacağını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, sendikalar, saat 9.30’da Maliye Bakanlığı önünde protesto eylemi ve basın açıklaması yapılacağı belirtildi.

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