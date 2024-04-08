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Şenkul: Girne Antik Liman'a giren motorlu araç sorunu kontrol altına alındı

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Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, zabıtaların göreve başlamasıyla, Girne Antik Liman'a giren motorlu araç sorununun kontrol altına alındığını ifade etti.
Şenkul: Girne Antik Liman'a giren motorlu araç sorunu kontrol altına alındı

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kent Güvenlik Zabıtalarının bölgede göreve başladığını ve elektrikli bisikletlerle devriyeye çıktıklarını söyledi.

Şenkul paylaşımında, yayaların daha fazla rahatsız olmaması adına, Girne Antik Liman'a giren motorlu araç sorununun kontrol altına alındığını ifade etti.

Şenkul, "Antik Liman bizim gözbebeğimiz, temiz ve düzenli olması için ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.

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