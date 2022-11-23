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Şenkul: Plansız iş, bedeli ağır olabilecek sonuçlar doğurabilir

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Şenkul: Plansız iş, bedeli ağır olabilecek sonuçlar doğurabilir
Şenkul: Plansız iş, bedeli ağır olabilecek sonuçlar doğurabilir

Şenkul: Plansız iş, bedeli ağır olabilecek sonuçlar doğurabilir

 

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Belediyesi Başkan adayı Murat Şenkul, Girne halkının zamanında ve planlı hizmeti hak ettiğini vurguladı. CTP Girne Belediyesi Başkan adayı Murat Şenkul, seçime bir ay kala belediyenin iş yapmaya çalıştığını, onu da beceremediğini söyledi. Şenkul, Atletizm Federasyonu’nun Golden Dolphin AVM ana sponsorluğunda organize ettiği “Girne Yarı Maratonu”nun 27 Kasım’da yapılacağını anımsatarak, “Yıllardır çukurlarla dolu olan Girne yolları, bakım, onarım yüzü görmedi. Halkımıza çukurlu yollarda eziyet çektirildi. Belediye, üzerine düşen görevi, sorumluluğu nedense seçime bir ay kala yapmaya başladı. O da maraton sayesinde” dedi.

 

ŞENKUL: GİRNE’DE DEĞİŞİM KAÇINILMAZDIR

Şenkul, Girne Belediyesi’nin maratonun geçileceği yol güzergahında çukurları yamalamaya başladığını ancak ortaya çıkan görüntünün daha büyük tehlikelere davetiye çıkardığını söyledi. “Panik iyi değildir, hata yaptırır. Plansız iş yapıldığı için ortaya çıkan tehlikeler, bedeli ağır olabilecek sonuçlar doğurabilir” diyen Şenkul, belediye idaresini iş bilmezlikle eleştirdi; “Girne’de değişim kaçınılmazdır” mesajı verdi.

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