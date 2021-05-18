Sennaroğlu: Kıbrıs Türk halkı anavatanından esinlenerek aynı istek ve iradeyle hür ve bağımsız yaşama gayesiyle mücadele etmiştir

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Sennaroğlu, mesajında şunları kaydetti:

“19 Mayıs 1919’da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsızlık idealleriyle Samsun’a ayak basarak milli mücadelenin kıvılcımını yaktığı o kutlu günün 102. yılındayız.

Asırlar boyunca Türk Milletinin anayurdu olan Anadolu’nun düşman işgalden kurtarılması için memleketin her köşesinde vatansever duygularla ve türlü imkansızlıklarla yürütülen Kurtuluş Savaşı, dünyada emperyalizme karşı kazanılan ilk zaferdir. Bu zafer, dünyadaki tüm mazlum halkların rehberi olmuştur.

Kıbrıs Türk Halkı da Anavatanından esinlenerek aynı istek ve iradeyle kendi yurdunda hür ve bağımsız yaşama gayesiyle mücadele etmiştir. Atatürk’ün “Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” ifadeleri Kıbrıs Türk Halkı için de önem arz etmiştir. Hızla değişen ve gelişen dünyamızda genç nesillerimiz sönmeyen bir meşale gibi durmadan ilerlemeli, çalışmalı, başarmalı, kendine güvenmeli, ülkesine aidiyet duyarak vazifelerini büyük bir özveriyle yerine getirmelidirler.

Ulu Önder Atatürk, “Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız” diyerek, Türk gençliğine olan sonsuz güvenini vurgulamıştır. Dolayısıyla gençlerimizin, atalarımız ve kendilerini yetiştirenlerin güvenine layık olacaklarından hiçbir kuşkum yoktur. Tarihi sorumluluk bilinci içerisinde, milli bayramlarımızın gerektirdiği ağırbaşlılığı yaşayarak Anavatan Türkiye’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kazanımlarını muhafaza edecek olan gençliğin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını en kalbi duygularımla kutluyor, Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları ile birlikte tüm şehitlerimizi saygıyla anıyorum.”