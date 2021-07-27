Sennaroğlu, Muhtarlar Federasyonu Heyetini Kabul Etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Halil İbrahim Soysal Başkanlığındaki Türkiye Muhtarlar Federasyonu Mersin Şubesinden bir heyeti kabul etti.
Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli’nin de eşilk ettiği heyet tarafından Başkan Sennaroğlu’na KKTC’de yapacakları temaslar hakkında bilgiler verildi.
Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde, Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat ve Özel Kalem Müdürü Mustafa Çaluda da hazır bulundu.
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