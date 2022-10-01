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Şentop: Türkiye Cumhurbaşkanı Tatar'ın tavrını desteklemektedir

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM’nin, her zaman Kıbrıs davasında siyasi görüş farklılıklarını bir kenara bırakarak ortak tutum belirlediğini ifade ederek, “KKTC'nin yanında durmaya ve haklı davasını desteklemeye devam edeceğiz” dedi.
Şentop: Türkiye Cumhurbaşkanı Tatar'ın tavrını desteklemektedir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin 27. Dönem 6. Yasama Yılı açılışında yaptığı konuşmada, yapılacak çalışmaların, alınacak kararların ve çıkarılacak kanunların millete, devlete, kalbi Türkiye'den yana olan soydaş ve akraba topluluklarla bütün insanlığa hayırlar getirmesini; Büyük Türkiye davasının başarısına katkı sağlamasını Allah'tan niyaz etti.

Mustafa Şentop, Doğu Akdeniz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile alakalı gelişmelerde de çok önemli bir döneme girildiğini belirterek, Türkiye'nin, uluslararası hukuk çerçevesinde sahip olduğu bütün hak ve menfaatlerini her zaman ve her yolla korumak ve savunmak konusunda kararlı olduğunu kaydetti.

 

ŞENTOP: TÜRKİYE, CUMHURBAŞKANI TATAR'IN YAKLAŞIMINI DESTEKLEMEKTEDİR

Şentop, "Kıbrıs adasında, iki farklı halk ve iki farklı devlet bulunduğu gerçeğinden hareket eden bir yaklaşımla Türkiye, Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın yaklaşımını desteklemektedir. Ada'da Türk toplumunun varlığını ve haklarını inkar eden Rum yaklaşımının, çözümün önündeki en büyük engel olduğunu biliyoruz. TBMM, her zaman Kıbrıs davasında siyasi görüş farklılıklarını bir kenara bırakarak ortak tutum belirlemiştir. Bundan sonra da KKTC'nin yanında durmaya ve haklı davasını desteklemeye devam edecektir." diye konuştu.

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