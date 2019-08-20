  • BIST 96.154
  • Altın 276,400
  • Dolar 5,7123
  • Euro 6,3309
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Serbest Çalışan Hekimler Birliği yıllık hastalık izin raporlarının kontrol altına alınmasını istedi

» »
Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB) yönetim kurulu, Başbakan Ersin Tatar’a kamu verimliliği ve reformu adına kamuda çalışan sağlık çalışanları dahil tüm kesimlerin yıllık hastalık izin raporlarını kontrol altına alma çağrısında bulundu.
Serbest Çalışan Hekimler Birliği yıllık hastalık izin raporlarının kontrol altına alınmasını istedi

KTSÇHB Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Başkan Remzi Gardiyanoğlu, kamu çalışanlarına yazılacak tüm hastalık izin raporlarının ilgili örgütlerin temsilcilerinin de olacağı bir komite tarafından onaylandıktan sonra geçerlilik kazanmasını talep etti.

Gardiyanoğlu, hastalık izin raporlarının tümünün ister kamu ister özel,bir otomasyon sistemi üzerinden yazılmasının sağlanması gerektiğini savundu.

Gardiyanoğlu, kamu hastanelerinde yıllardan beri imza, kamera takip ve parmak izi sistemleri ile çözülemeyen mesai saatine uydurmaya çalışma icraatlarından vazgeçilmesini de istedi.

Son zamanlarda her gelen sağlık bakanının bir telefon numarası vererek kamu sağlık kuruluşlarında randevu sistemine geçtiğini ve bu numaradan hastaların randevu alabileceğini basına açıkladığını anlatan Gardiyanoğlu, “Bunun nasıl bir uygulama olduğunu biliyormusunuz?Bu konu ile ilgili derhal detaylı çalışma başlatınız.” ifadelerini kullandı.

Gardiyanoğlu şöyle devam etti:

“Son 5 yıldır kamu sağlık kuruluşlarında saat12.30’dan sonra muayene edilen hasta sayısı bilginizde mi?Saat 12.00’ye kadar hizmet verilen kamu sağlık sisteminde ne gibi tedbirler almayı düşünüyorsunuz?

Sayın Başbakan KTSÇHB yönetim kurulu olarak Sağlık Bakanlığına bağlı kamu hastaneleri ve sağlık kuruluşlarındarandevuları otomasyon sistemine geçirmeniz ve bu sistemi makamınızdan yönetebilmeniz için gerekli alt yapıyı sizlere 1 günde kurup ücretsiz teslim etmeye hazırız.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hıçkırık neden olur? Hıçkırık nasıl geçer? Hıçkırığa ne iyi gelir? İşte 7 yöntem19 Ağustos 2019 Pazartesi 19:00
  • Gürkut: “Her vatandaş kamusal sağlık hizmetinden eşit ve adil yararlanamıyor”19 Ağustos 2019 Pazartesi 15:10
  • 15 Yaşındaki genç, bakterileri yalnız olduklarına inandırarak huylarını değiştirdi19 Ağustos 2019 Pazartesi 10:21
  • 2020'de 40 milyon kişi kör olabilir17 Ağustos 2019 Cumartesi 20:00
  • Araştırma: Cilt altında keşfedilen yeni organ, ağrıların nedeni olabilir17 Ağustos 2019 Cumartesi 19:00
  • Çocuklar neden uyurgezer oluyor17 Ağustos 2019 Cumartesi 18:00
  • Kalp krizi riski neden sıcaklarda artar?16 Ağustos 2019 Cuma 20:00
  • Karaciğer kanserinde ürküten artış! (Karaciğer kanserinden nasıl korunulur?)16 Ağustos 2019 Cuma 19:00
  • ABD Sağlık Bakanlığı'ndan ilaç üreticisi Deva Holding'e uyarı: Penisilin üretiminde hasta sağlığını tehdit eden ihlâller var16 Ağustos 2019 Cuma 15:05
  • Arıklı da "legalise it (kenevire özgürlük)" dedi: “Kenevir Mucizesi ve ABD Şeytanlığı”15 Ağustos 2019 Perşembe 12:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti