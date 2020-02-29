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Serdar Denktaş Yangınla İlgili Açıklama Yaptı

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“OLAY, BİZE, BEKLENMEDİK OLAYLAR KARŞISINDA NE KADAR HAZIRLIKSIZ OLDUĞUMUZU BİR KEZ DAHA HATIRLATTI”
Serdar Denktaş Yangınla İlgili Açıklama Yaptı

DP Milletvekili Serdar Denktaş, dünkü hastane yangınıyla ilgili yazılı açıklama yaptı ve “Dr Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde yaşanan üzücü olay, bize,  beklenmedik olaylar karşısında ne kadar hazırlıksız olduğumuzu bir kez daha hatırlattı” dedi. 

Serdar Denktaş, iki kişinin olay sonrasında hayatını kaybetmiş olması nedeniyle, yangın ile direkt bağlantısı olmasa bile, yaslı ailelerin acısını yüreklerinde hissetmekte oldukları belirtti ve şunları dile getirdi:

“Şimdi tribün selamı maksatlı "kriz masası" oluşturma gibi sadece günü geçiştirecek yaklaşımlarla değil, gelecekte benzeri olayların yaşanmasını engelleyici veya yaşanması halinde çok daha organize ve hızlı hareket etmemizi sağlayacak önlemler üzerine hükümetimiz kafa yormalı.

Medya /Sosyal medya kalemşörleri ise devleti yerme ve/veya özel hastaneleri övme çabasına girmeden, Devlet ve özel hastanelerin sadece özel durumlar sonrasında değil her zaman ve koşulda birlikte hareket etmeleri halinde vatandaşımıza çok daha kaliteli bir sağlık hizmeti verilebileceğini anlayarak fikirlerini bu doğrultuda yansıtmalarının çok daha faydalı olacağına inanıyorum.
 

Bu vesileyle olay esnasında canını dişine takarak hastalarımızı tahliye etmeyi başaran sağlık görevlilerimize teşekkür ediyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Tanrıdan rahmet, yaslı ailelerine başsağlığı diliyorum. Hepimize geçmiş olsun.”

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