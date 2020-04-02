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Serdar Denktaş:“İnanılır gibi değil”

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Eski Maliye Bakanı Serdar Denktaş,  Sağlık Bakanlığına 12 yeni ambulans alınacağını iddia etti. 
Serdar Denktaş:“İnanılır gibi değil”

Eski Maliye Bakanı Serdar Denktaş,  Sağlık Bakanlığına 12 yeni ambulans alınacağını iddia etti. 

Ambulansların tanesinin ortalama 43 bin Euro olduğuna dikkat çeken Denktaş, “3 milyon 741 bin liranız varsa bu parayı bir yandaşı memnun etmek yerine 941 haneye 4 er bin lira verip bir ay boyunca hiç değilse acil ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini sağlardınız…” dedi.

Denktaş’ın “İnanılır gibi değil” başlığıyla yaptığı açıklaması şu şekilde:

“Aldığım duyumlara göre" Sağlık Bakanlığına 12 yeni ambulans alınıyormuş. Ortalama 43 bin Euro tanesi. Yani toplamda 3 milyon 741 bin TL bugünkü kurdan hesaplarsak.

Her şeyden önce bütün dünya kapalı. Dolayısı ile sağ direksiyon ambulans getirmek pek mümkün görünmüyor. Sol direksiyon getirirsen bu süreç geçtikten sonra sorun olarak elinde kalacak. En erken ithal edebileceğin süre (o da Türkiye'den olmak kaydı ile) 30 gün.

Öyle anlaşılıyor ki Hükümetimiz salgın vakalarının bir ay sonra çok daha fazla artacağını düşünüyor.

Normal koşullarda böyle bir ihale 40 gün duyurusu yapıldıktan sonra açılır. Olağanüstü koşullar nedeni ile bu ihaleyi Pazartesi açık eksiltme usulü ile yapacaklar… Olağanüstü durum ilan etmemiş olmalarına rağmen… Gerçi şu ana kadar aldıkları birçok karar yasaya uygun değil ancak tüm muhalefet, içinde bulunduğumuz süreç nedeniyle sesimizi çıkartmıyoruz.

Ama bu konuda durum farklı.

Birincisi; Hali hazırda galerilerimizde 12 adet ambulans var mı? Varsa şartnamelere uygun mu? Ambulanslar geçmiş ihalelerdeki şartnamelere uygun olarak mı alınacak yoksa Şartname elde var olan ambulanslara göre mi hazırlanacak?

İkincisi; Devlet bu olağanüstü durum içinde özel hastanelerin ambulanslarını bir havuzda toplayarak acil vakalar dışında tümünün kullanımını, bu süre boyunca, Koronavirüs vakaları için planlayarak kullansa yeni ambulans alma ihtiyacı ortadan kalkmaz mı? (Bu düzenleme normal zamanlarda da uygulanmalı)

Üçüncüsü; Bu para ihtiyaç duyulduğu söylenilen solunum cihazı alımı için kullanılsa daha faydalı olmaz mıydı?

Dördüncü ve en önemlisi; 3 milyon 741 bin liranız varsa bu parayı bir yandaşı memnun etmek yerine 941 haneye 4 er bin lira verip bir ay boyunca hiç değilse acil ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini sağlardınız… Bu kadarı da olmaz artık...”c-005.jpg

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