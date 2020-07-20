  • BIST 119.508
  • Altın 400,716
  • Dolar 6,8508
  • Euro 7,8335
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 36 °C
SON DAKİKANetflix'ten 'Türkiye' açıklaması...Çekilecek mi ?

Sergen Yalçın 14 haftada galibiyet sayısında Abdullah Avcı'yı yakaladı

» »
Beşiktaş'ın başında ilk derbi zaferini Fenerbahçe'yi 2-0 yenerek kazanan teknik direktör Sergen Yalçın, galibiyet sayısında Abdullah Avcı'yı yakaladı.
Sergen Yalçın 14 haftada galibiyet sayısında Abdullah Avcı'yı yakaladı

Siyah-beyazlı takımla sezona başlayan ve 18 hafta görevde kalanAbdullah Avcı'nın ardından Beşiktaş'ta teknik adamlık koltuğuna oturan Sergen Yalçın, Avcı ile galibiyet sayılarını eşitledi.

Abdullah Avcı yönetiminde 18 müsabakaya çıkan siyah-beyazlı ekip, bu süreçte 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Sezonun ikinci yarısının ilk haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor mağlubiyetinin ardından Beşiktaş'la yolları ayrılan Avcı, 18 haftada 30 puan toplayabildi.

Ligin 20. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanıyla Beşiktaş'ta göreve başlayan Sergen Yalçın, siyah-beyazlı ekibin başında 14 karşılaşmaya çıktı.

Beşiktaş'taki 14 haftalık görev sürecinde Abdullah Avcı'nın 18 haftada aldığı galibiyet sayısına erişen Sergen Yalçın, siyah-beyazlı ekiple 9 galibiyet, 3 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. Avcı, Beşiktaş'la 30 puan toplayabilirken, Yalçın ligin bitimine 1 hafta kala 29 puan elde etti.

14 HAFTADA AVCI İLE GALİBİYET SAYILARINI EŞİTLEDİ

18 haftalık Abdullah Avcı yönetiminde siyah-beyazlı takım rakip filelere 28 gol atarken, kalesinde 24 gol gördü.

Beşiktaş 14 haftalık Sergen Yalçın yönetiminde ise rakip fileleri 27 kez havalandırmayı başardı. Siyah-beyazlı takım söz konusu süreçte ise 14 gol yedi. 

YALÇIN DERBİDE İLKLERİ YAŞADI

Siyah-beyazlı ekibi ligde 7. sırada devralan ve geçirdiği 14 haftalık sürede Beşiktaş'ı 33. hafta itibarıyla 4. sıraya taşıyan Sergen Yalçın, Fenerbahçe karşısında ilk derbi zaferini elde etti. 

İlk derbi deneyimini Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray'a karşı yaşayan ve sarı-kırmızılı rakibiyle golsüz berabere kalan Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımın Fenerbahçe ile oynadığı 33. hafta maçından galibiyetle ayrılarak ilk derbisini kazandı.

Bu galibiyet aynı zamanda Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'la ilk kez üst üste kazandığı üçüncü maç oldu.

Daha önceki haftalarda peş peşe iki galibiyet alabilen Sergen Yalçınlı Beşiktaş daha sonrasında puan kayıpları yaşamıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TFF Başkanı Özdemir: Pandemi döneminde 'Futbol oynanamaz' deniliyordu ama biz iyi oynadık16 Temmuz 2020 Perşembe 11:10
  • CAS, Manchester City'nin Avrupa kupalarından men cezasını kaldırdı13 Temmuz 2020 Pazartesi 14:40
  • Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde ertelenen maçların oynanacağı yerler belirlendi10 Temmuz 2020 Cuma 09:05
  • Galatasaray'da Radamel Falcao'nun her golü 636 bin euroya denk geldi07 Temmuz 2020 Salı 18:00
  • İngiltere Premier Lig'de seyirci rekoru: Şifresiz yayın 5.7 milyon kişi tarafından izlendi07 Temmuz 2020 Salı 15:31
  • Real Madrid Teknik Direktörü Zidane: Görünüşe bakılırsa hep hakemler sayesinde kazanıyormuşuz06 Temmuz 2020 Pazartesi 18:32
  • Ronaldo'dan bir rekor daha05 Temmuz 2020 Pazar 17:36
  • Lionel Messi kariyerinin 700. golünü Atletico Madrid'e attı01 Temmuz 2020 Çarşamba 16:48
  • Menajerlere en çok ödeme yapan kulüp Galatasaray30 Haziran 2020 Salı 18:07
  • Fenerbahçe'nin mali durumu Forbes dergisine konu oldu: Avrupa'nın en borçlu 6. kulübü30 Haziran 2020 Salı 18:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti