Sertoğlu'ndan BTM Ligi kararı açıklaması

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, son günlerde gündemi meşgul eden BTM Ligleri ile alakalı alınan transfer kararı konusunda açıklama yaptı.

Sertoğlu'nun açıklaması şöyle;





"Son günlerde spor kamuoyunda BTM Ligleri ile ilgili yapılan yanlış ve gerçek dışı konuşmaları izliyoruz. Bilinmelidir ki BTM Ligi’nin yani Bölgeler Terfi Müsabakaları Ligi’nin kuruluş amacı köylerdeki çocuklarımızın futbol oynaması ve sporla buluşmasıdır. Yıllardır köylerimizde kulüp başkanlığı yapanlar daha iyi hatırlayacaktır, geçmiş yıllarda BTM Ligleri çok kötü şartlar altında, kavga ve dövüşün eksik olmadığı bir ortamda oynanırdı.

Futbol Federasyonu’nda o dönemlerde bu liglerimiz için hiçbir çalışma, hiçbir uğraş yapılmaz, sadece BTM kulüpleri federasyona ciddi seviyede gelir getiren bir yapı olarak kabul görürdü. Ancak biz geldikten sonra BTM Ligi ile ilgili çok radikal kararlar alarak hayata geçirdik ve bugün kalitesi artan, heyecanı üst seviyede bir lig oynanması noktasında bu kararların etkisi çok fazladır.

Biz bu ligler için transfer yasağı koyduğumuzda da çok ciddi anlamda eleştiriler aldık. Daha sonra transfer kısıtlamalarına gittiğimizde de çok eleştirildik ancak bu konuda amacımız her zaman tekti. Amacımız köylerimizdeki çocuklarımızın, gençlerimizin futbol oynamasıydı ve gelinen aşamada bunu bir nebze de olsa başardığımız açıkça görülmektedir.

KTFF olarak şu anda BTM Ligleri’nde mücadele eden kulüplerden hiçbir ücret almıyoruz. Hakem ücretleri, maç ücretleri, lisans ücretleri ve lige katılım ücretleri dahil hepsini biz karşılıyoruz. Bu uygulamamız da BTM Ligleri’ndeki takım sayısının artmasında ciddi bir etki yaratmıştır. Bugün Dipkarpaz’dan Yedidalga’ya kadar 70’e yakın kulübümüz aktif olarak liglerimizde mücadele etmektedir.

Ancak son dönemlerde bazı BTM kulüpleri amacının dışına çıkarak köydeki gençlerin futbol oynaması mantığıyla değil tüccar mantığı ile davranmaya başlamıştır. Daha önceden almamız gereken bir karar olan BTM’den üst liglere altyapıdaki futbolcular hariç kiralık transferin yasaklanması kararı da bu kulüplerimizin ve futbolcuların yanlış uygulamalarının sonucudur.

Mantık olarak gençlerimizin üst liglerden BTM’ye kiralık olarak transfer olarak gelişimini hızlandırmak maksatlı aldığımız kararların tersine, transfer olan gençlerimizin kulübede oturduğu ve yerlerine üst liglerde aynı sezonda 25-30 maç oynamış 35-40 yaşında futbolcuların oynadığını görüyoruz.

BTM kulüplerinin ortalığı ayağa kaldırdığı “yetiştirdiğimiz futbolcular üst lig kulüpleri tarafından alınacak, kulüplerimiz kapanacak” konusunda da şunu söyleyeyim. Bonservisli transfer 11 Ağustos 2023 tarihinde sona erecek ve şu ana kadar serbest kalma bedeli yatırılıp üst liglere transfer olan futbolcu sayısı sadece 7’dir. Yaklaşık 70 takımın mücadele ettiği ve 1700’e yakın futbolcunun oynadığı BTM Ligleri’nden üst liglere transfer olan futbolcu sayısı bu kadar düşükken, “yandık, bittik, battık” söylemleri algı yaratmaktan ve spor kamuoyunu galeyana getirmekten başka bir şey değildir.

Son olarak bizimle birlikte BTM Ligi’nin gelişimini isteyen ve kuruluş amacından sapmadan yollarına devam eden kulüplerimizi her zaman desteklemeye ve yanlarında olmaya devam edeceğimizi, tüccar mantığı ile BTM kulüplerimizi yöneten arkadaşların bu sistemin içinde yer almaması için de elimizden geleni yapacağımızı bildirir, saygılar sunarım."