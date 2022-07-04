Sertoğlu’ndan BTM2'yi oynatamayacak hakemlere destek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, devletin ödemesi gereken hakem paralarını ödemediği için hakemlerin maçlara çıkmama kararını değerlendirdi.

Sertoğlu, hükümet edenlere yönelik sert eleştirilerde bulunurken, söz konusu durumu “malumun ilanı” olarak yorumladı.

Sertoğlu: “Ben Futbol Federasyonu Başkanı olarak sizin tavırlarınızdan dolayı hakemlerimize “durun, bekleyin” demeye utanıyorum.

Hakemlerimizin ceplerinden benzin koyup, ceplerinden harçlık koyup maçlara gittiğini ve bu ülkede futbol oynanması için ne kadar özveri gösterdiğini biliyorum” dedi.

Sertoğlu ayrıca şunları söyledi; “BTM maçları tıklım tıklım tribünler önünde oynanıyor. Birçok olumsuzluklara rağmen bu takımlar sahaya çıkıyor, mücadele veriyor. Bu ülkede bugün futbol durduysa bilin ki bunun sebebi spora zerre önem vermemenizdir”. Hasan Sertoğlu, bundan sonra sessiz kalmayacaklarına vurgu yaptı.