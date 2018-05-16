  • BIST 102.305
  • Altın 182,450
  • Dolar 4,3977
  • Euro 5,1917
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAİşte Google'da Kıbrıs ile ilgili en çok aranan şey

Sertoğlu:“Sanayi Bölgesi temizlenecek”

» »
UBP Lefkoşa Belediye Başkan adayı Hasan Sertoğlu Sanayi Odası’nı ziyaret etti
Sertoğlu:“Sanayi Bölgesi temizlenecek”

UBP Lefkoşa Belediye Başkan adayı  Hasan Sertoğlu,Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk ve Yönetim Kurulu’nu ziyaret etti.

Sertoğlu, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, “kurum ve kuruluşları ziyaret ederek Lefkoşa için yapacakları önerileri, ortaya koyacakları görüşleri dinlemek istediğini belirtti ve “sivil toplum örgütlerinin düşünceleri bizim için çok değerlidir. Bu bağlamda ilk ziyaretimi Sanayi Bölgesi’nde olan Kıbrıs Türk Sanayi Odası’na yapıyorum” dedi.

“ Sanayi Odası Başkanı Sayın Candan Avunduk’un sık sık ifade ettiği ‘üretmek var olmaktır’ felsefenize yürekten katıldığını” belirten Sertoğlu, “ bugün de yarın da hep sanayicilerin yanınızda olacağını” vurguladı.

“ Sanayi bölgesi de perişan”

UBP Lefkoşa Belediye Başkan adayı Sertoğlu, “ Sanayi Odası’nı ziyaret etmemin bir nedeni de Sanayi Bölgesi’nin Lefkoşa’nın en perişan,  en ihmal edilen, en kirli, yolu, kaldırımı, alt yapısı olan bölgesi olmasıdır” dedi.

Hasan Sertoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sanayi Odası, Sanayi Bölgeleri ile ilgili yeni bir yasa istiyor. Bunu destekliyorum. Sanayi Odası Lefkoşa Belediyesi ve Devlet’le işbirliği halinde burasını bayındır, temiz, gurur duyulan bir yer yapmak istiyor. Buna da varım. Seçildiğim ilk günden itibaren kolları sıvayıp sokakta, bölgelerde işe koylulacağım. Sanayi Bölgesi’nin temizlenmesi, yollarının yapılması, alt yapı sorunlarının giderilmesi, bir düzene , intizama kavuşturulması zor değildir. Yeter ki kararlı davranılsın yeter ki ofiste oturmak yerine sokakta, halkın, esnafın, sanayicinin içinde olunsun.

“ Harmancı borç miktarını neden açıklamıyor?”

Hasan Sertoğlu  “ neyi nasıl yapacağımı bildiğini, kendisine güvenilmesini ve destek verilmesini de istediği konuşmasında, mali ve finansal sorunların akllı adımlarla aşılabileceğini” kaydetti.

Sertoğlu şunları söyedi:

“Kaynak vardır. Bulunur. Türkiye Cumhuriyeti 40 milyon TL ayırdı Lefkoşa için 10 milyon TL kullanıldı.Devlet’in 4 yılda bütçeden verdiği para 34 milyondan 67 milyona çıktı. Su parasını yüzde 200 artı ama Lefkoşa hala borç içinde. Sayın Harmancı bulduğu borç miktarını azaltacağına çok daha yukarı çıkardı.Borçların tamamı nedir diye soruyorum açıklamıyor. Neden? Çünkü aldığı noktanın çok üstünde borç bırakıyor.”

“Sektörlere özel tarifeli su satılacak”

Hasan Sertoğlu, “ Türkiye’den gelen suyun satılması gerektiğini, bu nedenle alt yapıya süratle el atarak halka tek tarifeden su satılacağını” belirtti ve şöyle konuştu:

“Sanayi Bölgesi’nde su yok. Böyle bir şey olabilir mi? Sanayi Bölgesi’nin su meselesini de halledeceğiz. Sanayicimize , esnafımıza, turizmcimize , üniversitelerimize özel tarifeden su satacağız. Hesabımız, çalışmalarımız bu yöndedir. Bunların detaylarını görve geldikten sonra ilgililerle konuşup uygulamaya geçeceğiz.”

Avunduk: Sertoğlu’nu dinlemekten memnunuz

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk da konuşmasında UBP Belediye Başkanı Hasan Sertoğlu’nun Sanayi Bölgesi ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu’nu ziyaretinden, Sertoğlu’nu dinlemekten memnun olduklarını” belirtti.

Avunduk, “Sanayi Bölgesi’ne el atılması zamanın geldiğini, hatta geçtiğini ifade etti ve “Sanayi Bölgesi’nde su olmadığını, sanayicinin suyu tankerlerden aldığını, kirlilik ve yol sorunun yanı sıra bu sorunun da çözülmesini istediklerini” kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Akyön: "Başkan yoruldu biz görevi devralmaya hazırız"15 Mayıs 2018 Salı 16:58
  • Seçim süreci ve seçim yasakları başladı15 Mayıs 2018 Salı 11:30
  • CTP'den 4 bağımsız adaya destek kararı14 Mayıs 2018 Pazartesi 18:39
  • Benli, Doğru yönetilen belediyelerde finans sorunu yaşanmaz14 Mayıs 2018 Pazartesi 15:19
  • Seçime doğru... Yasaklar başlıyor...14 Mayıs 2018 Pazartesi 13:31
  • Fikri Ataoğlu'ndan Arter'e destek14 Mayıs 2018 Pazartesi 12:00
  • Sertoğlu'ndan sert açıklamalar! "Lefkoşa'da her yer pislik içinde!"14 Mayıs 2018 Pazartesi 10:42
  • Denktaş: Başkent'te seçimi kazanacağız, adayımıza güveniyoruz13 Mayıs 2018 Pazar 16:40
  • CTP Yerel seçimlerde disiplin suçu işleyen üyelerini ihraç ediyor13 Mayıs 2018 Pazar 14:52
  • HP İnönü Belediyesi'nde Beyhan Gürgöze'yi destekleyecek12 Mayıs 2018 Cumartesi 22:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti