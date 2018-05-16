Sertoğlu:“Sanayi Bölgesi temizlenecek”

UBP Lefkoşa Belediye Başkan adayı Hasan Sertoğlu,Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk ve Yönetim Kurulu’nu ziyaret etti.

Sertoğlu, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, “kurum ve kuruluşları ziyaret ederek Lefkoşa için yapacakları önerileri, ortaya koyacakları görüşleri dinlemek istediğini belirtti ve “sivil toplum örgütlerinin düşünceleri bizim için çok değerlidir. Bu bağlamda ilk ziyaretimi Sanayi Bölgesi’nde olan Kıbrıs Türk Sanayi Odası’na yapıyorum” dedi.

“ Sanayi Odası Başkanı Sayın Candan Avunduk’un sık sık ifade ettiği ‘üretmek var olmaktır’ felsefenize yürekten katıldığını” belirten Sertoğlu, “ bugün de yarın da hep sanayicilerin yanınızda olacağını” vurguladı.

“ Sanayi bölgesi de perişan”

UBP Lefkoşa Belediye Başkan adayı Sertoğlu, “ Sanayi Odası’nı ziyaret etmemin bir nedeni de Sanayi Bölgesi’nin Lefkoşa’nın en perişan, en ihmal edilen, en kirli, yolu, kaldırımı, alt yapısı olan bölgesi olmasıdır” dedi.

Hasan Sertoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sanayi Odası, Sanayi Bölgeleri ile ilgili yeni bir yasa istiyor. Bunu destekliyorum. Sanayi Odası Lefkoşa Belediyesi ve Devlet’le işbirliği halinde burasını bayındır, temiz, gurur duyulan bir yer yapmak istiyor. Buna da varım. Seçildiğim ilk günden itibaren kolları sıvayıp sokakta, bölgelerde işe koylulacağım. Sanayi Bölgesi’nin temizlenmesi, yollarının yapılması, alt yapı sorunlarının giderilmesi, bir düzene , intizama kavuşturulması zor değildir. Yeter ki kararlı davranılsın yeter ki ofiste oturmak yerine sokakta, halkın, esnafın, sanayicinin içinde olunsun.

“ Harmancı borç miktarını neden açıklamıyor?”

Hasan Sertoğlu “ neyi nasıl yapacağımı bildiğini, kendisine güvenilmesini ve destek verilmesini de istediği konuşmasında, mali ve finansal sorunların akllı adımlarla aşılabileceğini” kaydetti.

Sertoğlu şunları söyedi:

“Kaynak vardır. Bulunur. Türkiye Cumhuriyeti 40 milyon TL ayırdı Lefkoşa için 10 milyon TL kullanıldı.Devlet’in 4 yılda bütçeden verdiği para 34 milyondan 67 milyona çıktı. Su parasını yüzde 200 artı ama Lefkoşa hala borç içinde. Sayın Harmancı bulduğu borç miktarını azaltacağına çok daha yukarı çıkardı.Borçların tamamı nedir diye soruyorum açıklamıyor. Neden? Çünkü aldığı noktanın çok üstünde borç bırakıyor.”

“Sektörlere özel tarifeli su satılacak”

Hasan Sertoğlu, “ Türkiye’den gelen suyun satılması gerektiğini, bu nedenle alt yapıya süratle el atarak halka tek tarifeden su satılacağını” belirtti ve şöyle konuştu:

“Sanayi Bölgesi’nde su yok. Böyle bir şey olabilir mi? Sanayi Bölgesi’nin su meselesini de halledeceğiz. Sanayicimize , esnafımıza, turizmcimize , üniversitelerimize özel tarifeden su satacağız. Hesabımız, çalışmalarımız bu yöndedir. Bunların detaylarını görve geldikten sonra ilgililerle konuşup uygulamaya geçeceğiz.”

Avunduk: Sertoğlu’nu dinlemekten memnunuz

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk da konuşmasında UBP Belediye Başkanı Hasan Sertoğlu’nun Sanayi Bölgesi ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu’nu ziyaretinden, Sertoğlu’nu dinlemekten memnun olduklarını” belirtti.

Avunduk, “Sanayi Bölgesi’ne el atılması zamanın geldiğini, hatta geçtiğini ifade etti ve “Sanayi Bölgesi’nde su olmadığını, sanayicinin suyu tankerlerden aldığını, kirlilik ve yol sorunun yanı sıra bu sorunun da çözülmesini istediklerini” kaydetti.