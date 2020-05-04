SESİNE, SÖZÜNE PRANGA VURMAYANLARA SELAM OLSUN…

Balonlar vardır rengarenk ve şekil, şekil.

Kimisi süper kahramandır.

Kimisi araba, kimisi ev.

Bazen de kocaman bir hayvan.

Havada asılıdırlar.

Şekilleri ve renkleri ne olursa olsun sadece balondurlar.

Çünkü içleri boştur.

Tıpkı içi boş olduğu için havada sadece şekilsel asılı duran bir çok değer ve kavram gibi.

Demokrasi gibi.

Hak gibi.

Adalet gibi.

Özgürlük gibi.

Bu gün "Dünya basın özgürlüğü Günü".

Özgür kalabildiği kadarı ile basının günü.

Ya da özgür kalabilmeyi başarabilen basının günü.

Tüm baskılara rağmen sesi kısılmamış, ya da çıkar uğruna yanlı ve yanlış haber yapmaya tenezzül etmeyen basının günü.

Özgürlüğüne pranga vurmamış.

Boynunda sicim olduğu halde yine de susmamış.

Yandaş olmamış.

Güçlüden değil, haklıdan yana kalmış, tüm basın emekçilerine selam olsun.

Bu günlerde "Susma, sustukça sıra sana gelecek" sloganı en çok basına yakışır her halde.

Evet, susma ve susturma.

Çünkü sen susarsan, toplum susar.

Sen susarsan toplum biter.

Çünkü sen topluma yön verensin.

Yaptığın doğru ve cesur haberlerle toplumu aydınlatmakla kalmayıp ileri götüren, yanılttığın haberlerle de karanlığa gömensin.

Baskıya maruz kalsan da, hapislere atılsan da, elin kolun bağlansa da, tüm gelirlerinin önü kapatılıp açlıkla kalıba sokulmaya çalışılsan da , yılmayıp, doğrudan, adaletten ve aydınlıktan yana tavır koyan basın emekçisi kardeşim, Günün kutlu olsun…

Sesine ,sözüne ve kalemine pranga vurmayan ve vurulmasına izin vermeyen basın emekçisi kardeşlerim !!

Hepinize selam olsun…