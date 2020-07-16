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Sevgi Şehitoğlu’na veda

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Sevgi Şehitoğlu’na veda
Sevgi Şehitoğlu’na veda

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu eski çalışanlarından Sevgi Şehitoğlu dün 72 yaşında hayatını kaybetti. Şehitoğlu için yıllarca emek verdiği Bayrak Radyo Televizyon Kurumunda tören düzenlendi.

Törene Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, BRTK yönetimi, çalışanları, ailesi ve sevenleri katıldı.

Tören, Sevgi Şehitoğlu’nun özgeçmişinin okunmasıyla başladı.Ardından bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Törende konuşan BRTK Müdürü Meryem Özkurt, bugün kahraman bir kadın ve Mücahide’nin uğurlanacağını ifade ederek, yıllarca Bayrak Radyosu’ndaki programlarıyla topluma moral ve motivasyon olduğunu belirtti.

Özkurt, Sevgi Şehitoğlu’nun BRTK’nın kurumsallaşmasında emek sarf ettiğini vurgulayarak, onun her zaman minnetle anılacağını söyledi.

Törene katılan Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de, Sevgi Şehitoğlu’nu çok genç yaşlardan bu yana tanıdığını kaydederek, mukavemetçi bir ruhla yıllarca çalıştığını dile getirdi.

Töre,  Şehitoğlu’nun 1966 yılında Bayraktarlığa bağlı Bayrak Radyosu Mücahidin Sesi’nde yaptığı programlarla büyük görevler üstlendiğini de anımsatarak, ailenin acısını paylaştığını belirtti.Konuşmaların ardından tabuta çiçekler konularak, Sevgi Şehitoğlu BRTK’dan uğurlandı.

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