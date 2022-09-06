Sezona damga vuran sporcunun testleri geleceğe ışık tutuyor

Antrenörü Celal Keleş ile çalışmalarını aralıksız sürdüren ve Taygun, sezona damga vurdu…

Atletizmde U16 yaş grubu dışında tüm yaş gruplarında rekorları bulunan ve gelecekte çok daha büyük dereceler koşma potansiyeli olduğunun sinyallerini veren rekortmen genç sprinter Taygun Artan Özcihan, başarılı bir sezonu daha geride bıraktı…

U20 ve büyükler KKTC rekorlarını kırdığı yarışmaların ardından gerekli recover süresinden sonra Taygun, sezon sonu testlerini de Doğu Akdeniz Üniversitesi Spor Sağlık Bilimleri Fakültesi performans laboratuvarında Berkiye Kırmızıgil nezaretinde gerçekleştirdi…

Taygun Artan Özcihan’a İzokinetik ölçümlerin cybex bilgisayarlı analiz aletinde yapılan testler, antrenör Celal Keleş’in sporcunun antrenman programlarını planlamasında da önemli bir yere sahip…