  • BIST 3.391,38
  • Altın 998.299
  • Dolar 18.2158
  • Euro 18.0621
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKACoronada bir ilk! Solunabilir Aşıya Onay Verildi

Sezona damga vuran sporcunun testleri geleceğe ışık tutuyor

» »
Sezona damga vuran sporcunun testleri geleceğe ışık tutuyor
Sezona damga vuran sporcunun testleri geleceğe ışık tutuyor

Antrenörü Celal Keleş ile çalışmalarını aralıksız sürdüren ve Taygun, sezona damga vurdu…

Atletizmde U16 yaş grubu dışında tüm yaş gruplarında rekorları bulunan ve gelecekte çok daha büyük dereceler koşma potansiyeli olduğunun sinyallerini veren rekortmen genç sprinter Taygun Artan Özcihan, başarılı bir sezonu daha geride bıraktı…

U20 ve büyükler KKTC rekorlarını kırdığı yarışmaların ardından gerekli recover süresinden sonra Taygun, sezon sonu testlerini de Doğu Akdeniz Üniversitesi Spor Sağlık Bilimleri Fakültesi performans laboratuvarında Berkiye Kırmızıgil nezaretinde gerçekleştirdi…

Taygun Artan Özcihan’a İzokinetik ölçümlerin cybex bilgisayarlı analiz aletinde yapılan testler, antrenör Celal Keleş’in sporcunun antrenman programlarını planlamasında da önemli bir yere sahip…

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası'ndaki rakibi ABD oldu01 Eylül 2022 Perşembe 10:23
  • Larnaka Gençler Birliği İskele'de Tam Kadro Sahaya İndi27 Ağustos 2022 Cumartesi 19:05
  • Ju Jitsu Open Akdeniz Cup Ülkemizde Yapılıyor26 Ağustos 2022 Cuma 16:50
  • KKTF 2022 Beach Tennis Tour-4 Tamamlandı22 Ağustos 2022 Pazartesi 17:55
  • KKTC’yi tercih eden Portekizli Millîlere ültimatom20 Ağustos 2022 Cumartesi 10:57
  • Kıbrıslı Türk Sporcuların çağrılmadığı İslami dayanışma oyunları hatalar zinciriyle geçti…15 Ağustos 2022 Pazartesi 16:31
  • KTFF’nin Cumhurbaşkanı Tatar’a açtığı dava süreci başladı15 Ağustos 2022 Pazartesi 11:02
  • La Liga'nın son şampiyonu Real Madrid sezona galibiyetle başladı15 Ağustos 2022 Pazartesi 10:01
  • Beşiktaş yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak13 Ağustos 2022 Cumartesi 17:12
  • Türk okçuluğu 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için hedef büyüttü13 Ağustos 2022 Cumartesi 16:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti