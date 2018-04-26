Siber: “Daha zayıf bağlarla bir model düşünelim”

Meclis Eski Başkanı Sibel Siber, dün akşam Kanal T'de yayınlanan Dilek Kırıcı ile Açık Oturum programında Kıbrıs sorunu ile ilgili ezber bozan açıklamalarda bulundu.

Siber, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleşen ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve siyasi parti başkanlarının da katıldığı gizli toplantıda konuşulanlar hakkında basına yansıyan ve yalanlanmamış iddiaları değerlendirdi.

Federasyon dışındaki modellerin de düşünülebileceğini vurgulayan Siber’in ezber bozan gerçekçi açıklamaları sosyal medyada büyük destek gördü.

İşte Siber’in açıklamalarından satır başları:

'BİR BAŞKA MODEL DÜŞÜNÜLEBİLİR Mİ ACABA?' SORUSUNUN TARTIŞILMASININ NE ZARARI OLABİLİR?”

“Evet federasyon birbirini eşit gören toplumlar arasında yapılabilecek çok güzel bir model. Toplumlar isterse, bunu içselleştirirse ve bir toplum kendisini diğerinden üstün görmezse, sayısal olarak üstünlüğün onun üstünlüğü anlamına gelmediğini içselleştirirse, ortak bir fayda görürse federasyon güzel bir model. Ancak 40 yıldır tartışılan bu federasyonda bugüne kadar hiçbir ilerleme olmamışsa ve her seferinde her lider tarafından Kıbrıs Rum tarafının federsayona hazır olmadığını açıklanmışsa ve Rum liderler de zaman zaman bunu telaffuz ediyorsa 'Bir başka model düşünülebilir mi acaba?' sorusunun tartışılmasının ne zararı olabilir?”

“SİYASİ PARTİLER KENDİLERİNİ KALIPLARIN İÇİNE HAPSETMEMELİ”

“Biz yaşayabilir bir çözüm istediğimize göre belki de çözüm böyle bir modelse niye biz bunu konuşmayalım? Rum tarafında Ulusal Konsey'de dahi bu konunun gündeme geldiği ve tartışıldığı söyleniyor. Dolayısıyla siyasi partiler kendilerini kalıpların içine hapsetmemeli. Evet arzulanan, bu kadar zamandır emek harcanan bir modeldir federalizm. Gerçekten içinde olumlu unsurlar barındıran, barışı barındıran bir modeldir ama eğer en basit karar alma mekanizmalarında örneğin 10 kişilik bir karar alma mekanizmasında Rum lider size diyorsa ki 6'sı Rum 4'ü Türk olacak ama karar basit çoğunlukla alınacak ve 4 Türk 'Hayır' dese bile bu karar geçecek, bu eşit bir federal sistem olmaz. Dolayısıyla burda en az bir Türk'ün olumlu oy vermesini reddediyorsa, bu durumda gerçek bir federasyon değil üniter devlet içinde bir azınlık olarak sizi görmek istediği ortaya çıkar.

“DAHA ZAYIF BAĞLARLA BİR MODEL DÜŞÜNELİM”

“Ben suçlama yapılmasına karşıyım ve empati yaptığınız zaman belki de bu şekilde devletin işleyişinin bozulacağını düşünüyorlar. O zaman karar alma mekanizmalarının bu şekilde olmadığı daha zayıf bağlarla bir model düşünelim. Zaten onlar diyor ki, 'Sizin federasyon diye masaya getirdiğiniz aslında konfederasyondur. Biz de diyoruz ki, 'Sizin federasyon olarak masaya getirdiğiniz aslında üniter devlettir'. Dolayısıyla tanımlardan ziyade içerikler önemlidir. O yüzden tartışılmasında ne sakınca var? Bir siyasi parti kendisine tabu edinmemeli. Evet arzumuz budur, bunca yıldır bunun için mücadele verildi ancak bugün 'Neden olmadı?”, “Niye olmuyor?" gibi sebep-sonuç ilişkileri değerlendirilmelidir."

“HEP SÖYLEDİĞİM BİRŞEY VARDIR, ÇÖZÜM BAŞKADIR BARIŞ BAŞKADIR”

"Rum halkı eğer federasyona hazır değilse ve Rum liderliği halkını buna hazırlamamışsa... Ne bekleniyor aslında? Birileri petrol var, gaz var diye bastıracak ve bu iki topluma zorlamayla bir federasyon kurdurtacak. Hep söylediğim birşey vardır, çözüm başkadır barış başkadır ve barış olmadan toplumlar bu çözüm formülünü istekli bir şekilde kabul etmeden bu çözüm yürümez."

“13 MADDE ZİHNİYETİ DEVAM EDİYOR”

"Nitekim 1960 cumhuriyeti de zorlama bir çözümdü ve daha cumhuriyet anlaşması imzalanır imzalanmaz Makarios anlaşmanın Kıbrıslı Türkler'e çok fazla hak verdiğini ve arzuladıkları çözümün bu olmadığını açıklayarak 3 yıl sonra da anayasanın 13 maddesini değiştirmeye kalktı. Bu 13 madde neydi? Yine aynı şeylerdi. Vetoyu kaldıracaktı, karar alma mekanizmalarında Türk tarafının iradesini ortada kaldıracaktı. Yani o 13 madde zihniyeti devam ediyor. O yüzden farklı formülleri önce kendi aramızda tartışmamız ve masaya getirmemiz lazım."