Siber: En büyük sorun otorite boşluğu

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, ülkenin en büyük sorununun denetim yetersizliği ve otorite boşluğu olduğunu ifade ederek, bunun sonucunda oluşan kaos ortamının vatandaşın devletin kurumlarına güvenini azalttığını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Siber, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı’yı kabul etti. Kabulde, Dizdarlı tarafından Başkan Siber’e 6 aylık çalışma raporu sunuldu.

Meclis Şeref salonunda gerçekleşen kabulde konuşan Ombudsman Emine Dizdarlı, 38/96 sayılı Ombudsman yasası uyarınca her 6 ayda bir faaliyet raporunu Meclis Başkanına sunmakla yükümlü olduklarını anımsatarak, bu kapsamda bugün ziyaret gerçekleştirdiğini söyledi.

DİZDARLI: “BAŞVURULAR ARTTI”

Emine Dizdarlı, daireye yapılan başvuru sayısının geçmiş yıllara oranla kat be kat arttığını vurgulayarak örnekler verdi.

2012 yılında 17, 2013 yılında 4, 2014’de 2 ve 2015'te 33 olan başvuru sayısının 2016'da 114’e ulaştığını kaydeden Dizdarlı, 2017’nin ilk 6 ayında da 59 başvuru yapıldığını belirtti. Dizdarlı, bu durumun halkın ve toplumun daireyi benimsediğini gösterdiğini söyledi.

Vatandaşın, yönetiminin eylemleriyle ilgili şikayetlerini daireye çok rahat bir şekilde yaptığını vurgulayan Dizdarlı, özellikle başvuruların yapıldığı alanların hangileri olduğu veya bireylerin konularının neye dayandığının, idarenin hangi biriminin iyi çalışmadığını da çok rahatlıkla gösterdiğini ve ışık tuttuğunu kaydetti.

Dizdarlı, bu nedenle bu alanlarının genişletilmesi ve hizmetlerin daha iyi bir şekilde verilmesini sağlayacak girişimlerin yapımının mümkün olduğunu dile getirdi.

Oluşan raporların Meclis’in Dilekçe ve Ombudsman komitesinde görüşüldüğünü anımsatan Dizdarlı, komitelerde idarenin ilgili birimlerinin konuya göre hazırlandığını ve raporda verilen tavsiyeler dikkate alınarak mevcut hataların düzeltilmesi yönünde bir çaba sarf edildiğini belirtti.

SİBER: “YAPILAN USULSÜZLÜKLER CEZALANDIRILMIYORSA DENETİMİN ÖNEMİ KALMAZ”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber de konuşmasında, Ombudsman kurumunun ne kadar önemli olduğunun Dizdarlı’nın başvuru rakamları ile verdiği örneklerden de çok iyi anlaşıldığını dile getirdi.

Siber, yıllara oranla başvuru sayısının artmasının iki yönden yorumlanması gerektiğini söyledi. Siber vatandaşın uğradığı ya da uğradığını düşündüğü haksızlıklar için devletin bir denetim mekanizmasına başvurarak hakkını arama girişiminin önemli olduğunu belirtti. Sibel Siber, fevletin bir uygulaması veya kararı sonucu haksızlığa uğradığına inanarak vatandaşın hak arama girişiminde bulunulmasının demokrasinin temel taşı olduğunu söyledi.

Siber, sayının bu kadar çok artmasının, vatandaşın idareye olan güveni sorguladığı olarak da değerlendirilebileceğini belirtti.

İdarenin verdiği kararlarda ve vatandaşların idare ile olan ilişkilerinde güven olgusunun önemli olduğuna vurgu yapan Siber, güvenin eksik olması halinde verilen kararlara da güvenilmediğini ve adaletsizlik düşüncesinin ön plana çıktığını belirtti.

Siber, adli yıl açılışında da vurgulandığı gibi, ülkenin en büyük sorununun denetim yetersizliği ve otorite boşluğu olduğunu ifade ederek, bunun sonucunda oluşan kaos ortamının vatandaşın devletin kurumlarına güvenini azalttığını söyledi.

Bugün çevreden başlayarak bir çok konuya kadar vatandaşın şikayet ettiği bir çok olumsuzluğun yaşam kalitesini yükseltecek şekilde düzeltilmesinin yolunun iyi bir denetim ve devlet otoritesinden geçtiğini ifade eden Siber şöyle devam etti:

“Yapılan usulsüzlükler karşısında bir devlet otoritesi hissedilmiyorsa ya da cezalandırılmıyorsa, o zaman denetimlerin de önemi kalmaz ve zaafiyete uğrar. O yüzden biz Ombudsman makamının denetim görevini yerine getirdikten sonra meclis komitesine sunduğu bütün usulsüzlüklerin ve mağduriyetlerin düzletilmesini; yargıya gidecek dosyalar varsa, gönderilmesini arzu ediyoruz. Ancak bu şekilde gelişmiş ülkelerde çoğu kez övgüyle söz ettiğimiz düzene ulaşabiliriz.”