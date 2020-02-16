Siber, Maraş toplantısına CTP Genel Sekreterinin katılacağı söylendi

"Davet geldiğinde, tüm siyasi parti başkanlarının da davet edildiği, hatta CTP Genel Sekreteri'nin toplantıya katılacağı bilgisini de almıştım."

Meclis eski Başkanı Sibel Siber'in paylaşımı şöyle:

"Devlet'te kurımsallığın önemine sıklıkla vurgu yaptım ve bu konuda birçok eleştirim oldu... Makama duyduğum saygıdan birçoğunu da kamuoyunun gündemine getirmedim. ( Açıklamaların ve yüzleşme zamanının artık geldiğini düşünüyorum)

Maraş toplantısına gelince, bildiğiniz gibi mülkiyetle, TMK ile ilgili yığınla yazım, önerim, eleştirim, yasa çalışmalarım var. Uluslararası hukuk ve insan hakları temelinde mülkiyette çözüm için neler yapılabileceği ile ilgili düşüncelerimi sıklıkla kamuoyuyla paylaştım.

Bu toplantıya davet edilmemin nedeni de sanırım bununla ilgilidir. Konuşmamın içeriği ile ilgili eleştiriye rastlamadım.

Davet geldiğinde, tüm siyasi parti başkanlarının da davet edildiği, hatta CTP Genel Sekreteri'nin toplantıya katılacağı bilgisini de almıştım.

Dolayısıyla eleştiri oklarının hedefi, manipule edilip şaşırtılırsa kimseye faydası olmaz. Eleştiri oklarını önce kendimize, kendi kurumlarımıza çevirelim...

Bazı şeyleri paylaşmanın artık zamanının geldiğine inanıyorum. Yüzleşelim ki doğruyu ve yanlışı ayırt edebilelim. Algı operasyonlarına teslim olmayalım.

Saygılarımla..."