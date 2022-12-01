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‘Sıfır Covid’ isyanı Çin’e geri adım attırdı, gösteriler sürüyor

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Çin’de patlak veren protestoların ardından hükümet, büyük tepki çeken “Sıfır Covid” politikasında geri adım atmak zorunda kaldı. Birçok yetkili de son konuşmalarında Sıfır Covid’in adını ağızlarına dahi almadı.
‘Sıfır Covid’ isyanı Çin’e geri adım attırdı, gösteriler sürüyor

Son yılların en büyük hükümet karşıtı ayaklanmasına sahne olan Çin'de patlak veren protestoların ardından Çin yönetimi, büyük tepki çeken “Sıfır Covid” politikasında geri adım atmaya başladı.

Çin’de aylardır süren Covid yasaklarına karşı patlak veren isyan hareketi dünya gündeminde de ilk sıralara yerleşti. Son dönemde vaka sayısının rekor kırmasının ardından çok katı yasakları yeniden uygulamaya koyan Çin, Sincan’da karantinada olduğu belirtilen bir apartmanda çıkan yangında 10 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ülkede nadiren görülen büyük bir protesto dalgasıyla karşı karşıya kaldı.

SIFIR COVID SÖYLEMİ ‘SİLİNDİ’

Devlet Başkanı Şi Cinping'in 10 yıl önce göreve gelmesinden bu yana en geniş çaplı protesto eylemleri görülen olaylar sonrasında Çin yönetimi, Sıfır Covid'de geri adım sinyali verdi. Çin Başbakan Yardımcısı Sun Chunlan, Omicron varyantının daha az bulaşıcı olduğunu belirterek ülkenin Covid'le mücadelede yeni bir aşamaya girdiğini söyledi. Sağlık yetkilileriyle düzenlediği toplantıda Sun, aşılama çalışmaları sayesinde Covid'le mücadelede önemli aşama kaydettiklerini belirtti.

Birçok yetkilinin de dün yaptıkları konuşmalarda, bugüne kadar dillerinden düşürmediği “Sıfır Covid”e hiç değinmemesi dikkat çekti.

Bu arada Çin'in finans merkezi Şanghay dahil birçok yerde de vaka sayısının yüksek olmasına karşın katı karantina uygulamasının kaldırıldığı ya da gevşetildiği haberleri de basına yansıdı.

Çin'de dün 36.061 yeni vaka tespit edildi. Öte yandan devlet basınındaki katı söylemlerin yerini daha ılımlı ifadelere bırakması, birçok kişi tarafından “Hükümet protestolara kulak verdi” şeklinde yorumlandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM: WANG NEREDE?

Bu arada son günlerde protestolara liderlik eden isimlerden birinin akıbeti, ülkede tartışma yaratıyor. Komünist rejimin devrilmesi yönünde sloganlar atan “Wang” isimli protestocunun, birkaç gün önce polis tarafından sürüklendiği görüntüler sonrası ortadan kaybolması endişe yarattı.

Sosyal medyada viral olan videoda, 27 yaşındaki Wang'ın pazar günü çalıştığı barda polis tarafından yerlerde sürüklenerek gözaltına alındığı görülüyor. Genç adam, geçen hafta protestolarda ön saflarda yer alarak gösterilere öncülük eden isimlerdendi.

Wang'ın ailesi İngiliz Telegraph gazetesine yaptıkları açıklamada oğullarından hiçbir haber alamadıklarını ve çok korktuklarını söyledi. Sosyal medyada birçok kişi de Wang'dan günlerdir haber alınamamasından dolayı büyük endişe duyduklarını ifade etti.

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