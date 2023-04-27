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Şifre kısıtlaması Netflix’e pahalıya mal oldu… 1 milyon kullanıcısını kaybetti

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Netflix, şifre kısıtlaması nedeniyle İspanya'da 1 milyon kullanıcısını kaybetti.
Şifre kısıtlaması Netflix’e pahalıya mal oldu… 1 milyon kullanıcısını kaybetti

Netflix’in kullanıcı hesabı paylaşımına yönelik baskısı artarken aboneliklerinde yaşadığı düşüş dikkat çekti.

Pazar araştırma şirketi Kantar tarafından derlenen verilere göre, akış devi bu yılın ilk üç ayında İspanya’da 1 milyondan fazla kullanıcı kaybetti. Rapora göre; kullanıcı sayısındaki düşüş, şifre paylaşımını engellemeye başlamasıyla aynı zamana denk geliyor.

Kantar’dan Dominic Sunnebo, “Bu keskin düşüşün sıkı önlemlerden kaynaklandığı açık” dedi.

Elde edilen verilere göre, Netflix izlemeyi bırakan 1 milyondan fazla kullanıcının yaklaşık üçte ikisi başka birinin şifresini kullanıyordu. İspanya’daki abonelik iptallerinin sayısının, bir yıl önceki aynı üç aylık döneme kıyasla bu çeyrekte üç kat arttığına da dikkat çekildi.

Şirket, şubat ayında İspanya, Kanada, Yeni Zelanda ve Portekiz’de şifre paylaşımını engellemeye başlamıştı. Netflix, bu ayın başlarında da hissedarlara yazdığı mektupta, uygulama nedeniyle tepki gördüğünü kabul etmesine rağmen, genişletilmiş baskılarının sonuçlarından memnun olduğunu söyledi.

Mektupta, “Latin Amerika’da olduğu gibi şifre engellemesini açıkladığımız her pazarda bir iptal tepkisi görüyoruz ve bu da yakın dönem üye büyümesini etkiliyor. Ancak şimdiye kadar başkalarının şifrelerini kullananlar kendi hesaplarını etkinleştirmeye başladıkça ve mevcut üyeler ekstra üye hesapları ekledikçe, satın alma ve gelirde artış görüyoruz” dedi.

Netflix, şu anda yaklaşık 100 milyon hanenin hesaplarını paylaştığını söyledi.

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