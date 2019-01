'Sigara her 6,5 saniyede bir can alıyor'

TAHUD Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Dilek Toprak, "Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, dünyada her yıl 5,4 milyon kişi tütün mamullerine bağlı bir nedenle hayatını kaybediyor." dedi.

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Dilek Toprak, Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, dünyada her yıl 5,4 milyon kişinin tütün mamullerine bağlı bir nedenle hayatını kaybettiğini, bu sayının her 6,5 saniyede bir kişinin ölmesi anlamına geldiğini belirterek, sigara içiminin kontrolü yönünde etkili önlemler alınmadığı takdirde bu sayının gelecek 25-30 yıllık sürede 10 milyona ulaşacağını bildirdi.

Prof. Dr. Toprak, yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda uygulanan ve kamuya açık alanlarda sigara içmeyi yasaklayan düzenlemelerin tütün kullanımındaki artışı engellemede etkili olduğunu aktardı.

Sigara içmeyen nüfusun oranının her geçen yıl daha da artmasının, sigara bağımlılarına güç ve ilham kaynağı olabileceğini anlatan Toprak, dünya nüfusunun yüzde 30'unun sigara kullandığını, her gün 80-100 bin çocuğun sigara bağımlısı olduğunun belirtildiğini ifade etti.

Toprak, "Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, dünyada her yıl 5,4 milyon kişi tütün mamullerine bağlı bir nedenle hayatını kaybediyor ve bu sayı her 6,5 saniyede bir kişinin ölmesi anlamına geliyor. Sigara içiminin kontrolü yönünde etkili önlemler alınmadığı takdirde, bu sayının önümüzdeki 25-30 yıllık sürede 10 milyona ulaşacağı ve gelecekteki ölümlerin daha çok gelişmekte olan ülkelerde olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizde ise her yıl 110 bin kişi aktif içime, 15 bin kişi ise pasif içime bağlı olarak hayatını kaybediyor ve toplam ölümlerin yüzde 23'ü tütüne bağlı." değerlendirmesinde bulundu.

"Tek bir sigarada 4 binin üzerinde zararlı madde var"

Dilek Toprak, sigaranın içerisinde bulunan nikotin ile bağımlılık oluşturduğuna, sigarayla katran ve 4 binden fazla zararlı maddenin de solunduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu kombinasyon, tütünün sağlığa olan olumsuz etkilerinin asıl nedenidir. Günde 1 paketten fazla olmak üzere 25 yıl sigara içen bir kişinin beklenen yaşam süresi, sigara içmeyenlere göre yüzde 25 kısadır. İçerdiği yüzlerce zararlı madde ile neredeyse etkilemediği organ olmayan sigaranın toplumda bilinen en önemli zararı kanser olsa da aslında tüm sistemlere olumsuz etkisi olduğunu bilmemiz gerekir. Başta KOAH olmak üzere akciğer kanseri ve tüm sistem kanserlerinin başlıca nedeni sigaradır.

Akciğer kanserlerinin yüzde 95'i sigaraya bağlıdır ve ülkemizde her yıl 40 bin kişide akciğer kanseri saptanmaktadır. Ayrıca gebelik döneminde sigara kullanımının da erken doğum, bebek ölümü ve anne karnında gelişme geriliğine neden olduğu bilinmektedir. Başkalarının içtikleri veya yanan tütün ürününden kaynaklanan dumanın solunması da bir o kadar zararlıdır. Tütün dumanına sadece beş dakika maruz kalmanın bile kalp krizlerini tetikleyebildiği kanıtlanmıştır. Süre uzadıkça bu risk katlanarak artmaktadır. Sigara içilmese de sigara dumanına maruziyet akciğer kanserini yüzde 32, genç kadınlarda meme kanseri riskini ise yüzde 90 artırmaktadır."

"Sigara içmeyen nüfusun oranı artıyor"

Prof. Dr. Toprak, Türkiye Sağlık Araştırması'na göre, Türkiye'de her gün tütün kullanan 15 yaş ve üzerindeki bireylerin 2014'de yüzde 27,3 olduğunu, bunun 2016'da yüzde 26,5'e gerilediğini anlattı.

Toprak, 15 yaş ve üzerindeki bireylerde hiç tütün ürünü kullanmamış olanların 2014'te yüzde 49,8 iken, 2016'da bunun yüzde 56,5'e yükseldiğini vurgulayarak, bu rakamların son yıllarda uygulanan ve kamuya açık alanlarda sigara içmeyi yasaklayan düzenlemelerin tütün kullanımındaki artışı azaltmada etkili olduğunu gösterdiğine işaret etti.

Vatandaşların sigarayı bırakmak için Sağlık Bakanlığı kontrolünde açılan Sigara Bırakma Poliklinikleri'ne başvurabileceğini, bu merkezlere "Alo 171" hattından ya da polikliniğin bağlı olduğu merkezin numarasından kolayca ulaşılabileceğini belirten Toprak, bu süreçte tedavinin sürekliliğinin önemine değindi.