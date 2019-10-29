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Şili'de 8 bakan görevden alındı

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Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, sekiz bakanı görevden aldığını açıkladı.
Şili'de 8 bakan görevden alındı

Şili'de ülke çapında eylemler devam ederken, üç gün önce tüm bakanların istifasını isteyen devlet başkanı Sebastian Pinera, dün yeni bir duyuru yaptı.

Pinera, yaptığı son açıklamada, 8 bakanın görevden alındığını duyurdu.

Geçen hafta göstericilere ‘suçlu' diyerek tepki çeken İçişleri Bakanı Andres Chadwick görevden alınırken, yerine Gonzalo Blumel atandı.

Maliye Bakanı Felipe Larrain'in yerine de ekonomi profesörü Ignacio Briones'i getirildi.

Savunma, ekonomi, çalışma ve spor bakanlıkları da değişirken, Santiago Valisi Karla Rubilar’ın yeni hükümet sözcüsü olması kararlaştırıldı.

Pinera, açıklamasında "Şili değişti ve yeni zorluklarla mücadele etmek için hükümetin de değişmesi gerekiyordu" dedi.

Şili'de yaklaşık 15 gün önce hükümetin yaptığı zamlara karşı başlayan protestolar kısa sürede büyümüştü. Protestoların büyümesinin ardından OHAL ve sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve sokaklarda askeri devriye gezmeye başlamıştı.

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