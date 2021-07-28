Sinovac: İki doz aşıdan altı ay sonra antikor seviyelerinin önemli ölçüde düştüğü gözlendi

Çin'de yapılan bir laboratuvar çalışması, Sinovac şirketinin geliştirdiği CoronaVac aşısının oluşturduğu antikorların, çoğu kişide ikinci dozdan altı ay sonra önemli ölçüde düştüğünü gösterdi.

Çin merkezli Sinovac şirketinin Covid-19 aşısı, Türkiye'de aşılama programında kullanılan ilk aşı olmuştu.

18-59 yaş arası sağlıklı yetişkinlerden alınan kan örneklerinin incelendiği araştırma Pazar günü yayımlandı.

İki ya da dört hafta arayla iki doz aşı uygulanan katılımcılardan sadece sırasıyla yüzde 16,9'u ve yüzde 35,2'si, ikinci dozdan 6 ay geçtikten sonra hastalığı önleyecek düzeyde antikora sahip olduğu görüldü.

Bu veriler, her birinde en az 50 kişinin olduğu iki grup katılımcıdan alınan örneklere dayanıyor. Toplam 540 kişiye de ya üçüncü doz aşı ya da boş aşı (plasebo) verildi.