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Sipahi'de Rumların babası için cenaze töreni (video)

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Sipahi'de cenaze töreni
Sipahi'de Rumların babası için cenaze töreni (video)

Sipahi köyünde yaşayan ve köydeki Kıbrıslı Türkler ile Türkler tarafından "Rumbaba" lakabıyla tanınan 89 yaşındaki Savvas Liasis'in, 30 Nisan'da hayatını kaybettiği ve Pazar günü Sipahi köyünde cenaze töreninin yapılacağı bildirilmişti.

Politis gazetesi, Liasis’in Türk komşularının,Bugünkü cenaze töreni öncesinde, yaşadığı eve sandalye taşıdığını ve evin temizlemesine yardımcı olduklarını kaydederek, Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu’nun da, Liasis’in ölümü nedeniyle taziye mesajı yayınladığını yazdı.

Haberde, Liasis’in Karpaz’da yaşayan Rumların “sembolü” olduğu ve kayıp babası olduğu belirtildi.

Bugün Sipahi'de cenaze töreni yapıldı:

 

 

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