Şirket ‘yapay zeka var’ dedi, çalışanlarının yüzde 90’ını işten çıkardı

Hindistan merkezli Duukan şirketinin Üst Yöneticisi (CEO) Sumit Şah, müşteri hizmetleri çalışanlarının yüzde 90'ını, onların yerine yapay zeka kullanacağı için işten çıkardığını açıkladı.

Techspot’un haberine göre, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda müşteri hizmetleri çalışanlarının yüzde 90’ını işten çıkarmanın “zor ama gerekli” olduğunu belirten Şah, yapay zekanın müşterilere insan çalışanlarından 60 kat daha hızlı cevap verdiğini iddia etti.

Şah ayrıca, müşterilere iki dakika içinde cevap veren yapay zekanın, müşteri hizmetleri masraflarını yüzde 85 azalttığını da ekledi.

Twitter kullanıcıları tarafından kendisine işten atılan 23 kişinin durumları sorulduğunda, “Beklendiği gibi birileri başkaları adına güceniyor.” ifadesini kullanan Şah, konuyla ilgili LinkedIn üzerinden açıklama yapacağını bildirdi.

YAPAY ZEKA İŞ DÜNYASINI ENDİŞELENDİRİYOR

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) İstihdam Görünümü 2023 Raporu’nda, yapay zekayı kullanan firmalar arasında şimdiye kadar istihdamı olumsuz etkilediğine dair çok az kanıt olduğunun tespit edildiği, işçiler ve işverenlerin yapay zekanın sıkıcı ve tehlikeli görevleri azaltabileceğini, bunun da daha fazla işçi bağlılığına ve fiziksel güvenliği sağlayabileceğini bildirdiği belirtilmişti.

Aynı zamanda çalışanların 5’te 3’ünün gelecek 10 yıl içinde işlerini tamamen yapay zekaya kaptırma konusunda endişeli olduğuna dikkati çekilen raporda, yapay zeka nedeniyle çalışanların kendi sektörlerindeki ücretlerin düşeceğinden de endişe duyduğu aktarılmıştı.

Raporda, hükümetlerin işverenleri daha fazla eğitim sağlamaya, yapay zeka becerilerini eğitime entegre etmeye ve yapay zeka iş gücünde çeşitliliği desteklemeye teşvik etmesi gerektiği vurgulanmıştı.