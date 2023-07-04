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Siteyi bitirmeye kararlı: Tweetdeck de paralı

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Twitter hesaplarının yönetimi için kullanılan kontrol paneli Tweetdeck’i kullanmak için parayla mavi tik satın almak gerekecek.
Siteyi bitirmeye kararlı: Tweetdeck de paralı

Tweetdeck sayesinde birden fazla Twitter hesabı aynı anda kullanılabiliyor, farklı akışlar tek bir ekranda görüntülenebiliyor. Kontrol paneli, firmalar ve medya şirketleri tarafından sıkça kullanılıyor.

Uygulamanın ‘ekipler özelliği’ sayesinde de birden fazla kişi, kendi kurumuna ait hesabın şifresine ihtiyaç duymadan kolay ve pratik bir şekilde kurum hesaplarını yönetebiliyor.

Ancak Tweetdeck dünden beri tam anlamıyla kullanılamıyor. Dün bazı akışlar Tweetdeck üzerinde görüntülemezken, akşama doğru kullanıcılar uygulama üzerinden çalıştıkları kurumunun hesabına da erişemez oldu.

Twitter’dan yapılan açıklamada, ekipler özelliğinin ‘şimdilik’ kapalı olduğu ancak ilerleyen haftalarda bunun düzeltileceği belirtildi.

Ayrıca, bir ay sonra Tweetdeck’i sadece onaylı hesaplar kullanabilecek.Onaylı hesap, mavi tikli hesap anlamına geliyor. Mavi tike erişmek için de aylık 8 dolar ödenmesi gerekiyor. Yani, Tweetdeck de paralı hale geliyor.

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