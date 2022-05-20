“Sivil Savunma Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı” yapılacak

“Sivil Savunma Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı-2022” 26 Mayıs Perşembe günü Lefkoşa’da Metehan bölgesinde yapılacak.

Tatbikatın amacının, ülkedeki Afet Acil Durum Yönetimi Sistemi içerisinde yer alan tüm birimlerin hazırlık seviyesini denemek, iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek, afet ve acil durum hallerine yönelik farkındalık yaratmak, kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği ve yardımlaşmayı artırarak, tespit edilecek eksikliklerin giderilmesini sağlamak olduğu belirtildi.

Tatbikat, afet ve acil durumlarda görevleri olan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı kadrolu personeli, Halk Örgütü personeli, KKTC Afet Yönetimi sistemi içerisinde yer alan bakanlık, kurum, kuruluşların yanı sıra Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi’ne (IUSARC) üye yerel üniversitelerin arama kurtarma kulüp öğrencilerinin katılımıyla yapılacak.

15.00-18.00 saatleri arsasında icra edilecek ve senaryo gereği 21 olaydan oluşacak tatbikat, Larnaka Körfezi açıklarında, 7.7 büyüklüğünde deniz tabanının 5 kilometre derinliğinde deprem meydana gelmesi üzerine kurulacak ve en çok hasarın meydana geldiği Metehan bölgesinde komuta merkezi oluşturulacak.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın düzenleyeceği tatbikat hakkında Sivil Savunma Sosyal Tesisleri Gazinosu’nda bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantı, Sivil Savunma tanıtım filminin gösterilmesi ile başladı. Ardından konuşmalara geçildi.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca konuşmasında, tüm dünyada olduğu gibi ülkede de gerek küresel iklim değişikliğinin sebep olduğu meteorolojik koşullar, gerekse coğrafi konumda bulunan deprem kuşağından kaynaklanan deprem tehdidi nedeniyle her zaman afet riskleri bulunduğunu belirtti.

-“Halkın can ve mal güvenliğini korumak için her zaman hazırız”

Karaca, afet ve acil durumlarda görev yapan kurumlar olarak, bu gibi hallerde halkın can ve mal güvenliğini korumak adına her zaman tüm güçleriyle hazır olduklarını vurguladı.

KKTC Afet Yönetimi sisteminin önemli bir parçası olan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirerek, bu amaç doğrultusunda yıl içerisinde çeşitli eğitim ve tatbikatlar icra ettiğini ifade eden Atilla Karaca, bu kapsamda 6 ilçede bulunan 106 okulda toplam 5 bin 828 öğrenci ve 923 öğretmene eğitim verildiğini ve tatbikatlar düzenlendiğini söyledi.

Karaca, 2022 yılında gerek yurtiçinde gerekse Türkiye Cumhuriyeti’nden Afet ve Acil Durumlar Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile TSK İnsani Yardım Tugayı gibi paydaşlarla ortak faaliyetler gerçekleştirdiklerini kaydetti.

-Deprem Simülasyon Tırı ülkede

Son olarak AFAD ile kurulan koordinasyon neticesinde Deprem Simülasyon Tırının ülkede olduğunu dile getiren Karaca, Deprem Simülasyon Tırı eğitim faaliyetleri çerçevesinde şu ana kadar 4 ilçede bulunan 13 ilkokul, 8 ortaokul,11 lise ve 2 üniversiteden toplam 2 bin 437 öğrenci ve 223 öğretmene deprem eğitimi verildiğini anlattı. Karaca, tırın tatbikat alanında da ziyaret edilebileceğini söyledi.

Atilla Karaca, bu yıl Lefkoşa’da icra edilecek tatbikatın, geçen yıllarda gerçekleştirilen faaliyetlerde edinilen tecrübelerin, tespit edilen eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi, yapılacak uygulamalarla en iyiye ulaşılması hedefiyle planlandığını kaydetti.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Karaca, geçen yıl Gazimağusa’da yapılan tatbikattan farklı olarak bu yıl Kıbrıs Tük Barış Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı unsurların da katılımıyla afet ve acil durumlara ulusal müdahale gücünün daha da geliştirildiğini söyledi.

Karaca, 26 Mayıs Perşembe günü, senaryo gereği meydana gelen afetten en çok etkilenen bölge olarak belirlenen Lefkoşa’daki Metehan bölgesinin paydaş kurumların imkan ve kabiliyetlerinin sergileneceği faaliyete ev sahipliği yapacağını belirtti. Karaca, halkı, tatbikatı izlemeye davet etti.

Harekat ve Eğitim Şube Müdürü Levent Arıkoğlu ise, tatbikat hakkında bilgi verdi. Arıkoğlu, hedeflerinin, ülkedeki Afet Acil Durum Yönetim sisteminin, tüm evrelerini içerecek, KKTC imkanlarının maksimum düzeyde planlanıp, müdahale ve iyileştirme amaçlı kullanıldığı bir tatbikatı planlayıp icra etmek olduğunu kaydetti. Arıkoğlu, tatbikatın amaçlarını şöyle sıraladı:

“Afet risklerinin azaltılması, afet ve acil durumlara karşı kamusal duyarlılık oluşturmak, bakanlık, kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği ve yardımlaşmayı artırmak, ülke kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlamak, afet ve acil durum hallerinde imkanların denenmesini sağlamak, bilgi ve becerileri pekiştirmek, tatbikat süresince varsa noksanlıkları tespit etmek ve noksanlıkları giderici yol haritasını oluşturmak, halka KKTC’nin tüm bakanlık, kurum, kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile afet ve acil durumlarda yanlarında ve onlarla ‘birlikte’ olduğumuzu hissettirmek.”

Arıkoğlu, ülke düzeyinde, kamu-özel işyerlerinde, okullarda, işletmelerde ve vatandaşlarda afet risklerinin azaltılması, müdahale yeteneğinin artırılması, iyileştirme sürecinin geliştirilmesi ve kurumsal olarak afet acil durumlara yönelik bilgi seviyesinin artırılmasını sağlamanın da hedefleri arasında olduğunu belirtti.

Levent Arıkoğlu, ülkenin genel ve bölgesel imkanlarının maksimum verimlilikte kullanılması hedefine de vurgu yaptı.

Arıkoğlu, tatbikatın; Başbakanlık Afet Acil Durum Yönetimi Komitesi ve üyeleri, İlçe Kriz Yönetim Merkezi ve üyeleri, tatbikatta görev verilen bakanlık, kurum, kuruluş, daire müdürlükleri ve özel işletmelerin personeli, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı kadrolu personeli, Halk Örgütü personeli, daire ve müessese Sivil Savunma Teşkili personeli ve IUSARC’a üye KKTC üniversitelerinin arama kurtarma kulüp üyesi öğrencileri ile sivil toplum örgütlerinin üyelerini kapsadığını kaydetti.

Bu yılki tatbikatın geçmiş yıllardan iki farkı olduğunu belirten Arıkoğlu, toplam 21 olayın yaklaşık yarısının enkaz üzerinde oluştuğunu, tatbikat boyunca enkazda çalışmaların devam edeceğini söyledi. Arıkoğlu, diğer farkın ise tüm olayların seyir yerinden izlenmesi olduğunu ifade etti.