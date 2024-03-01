Slovenya Meclis Başkanı Urska Klakocar Zupancic’ten Güney Kıbrıs’a destek

Slovenya Meclis Başkanı Urska Klakocar Zupancic’in, Kıbrıs sorunu konusunda ülkesinin Güney Kıbrıs’a yönelik destek ve dayanışmasını ilettiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunan Slovenya Meclis Başkanı Urska Klakocar Zupancic’in, dün Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu tarafından kabul edildiğini yazdı.

Habere göre Zupancic, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununa yönelik ülkesinin, Güney Kıbrıs’a yönelik destek ve dayanışmasını iletirken tüm vatandaşların temek haklarını koruyacak bütünlüklü ve adil çözüme yönelik desteğini de dile getirdi.

Zupancic görüşme sonrasında BM Güvenlik Konseyinin daimi olmayan üyesi olarak ülkesinin, kadınlara, barışa ve güvenliğe öncelik verdiğini belirtti.

Zupancic, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın atanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu ise, gazetecilere yönelik yaptığı açıklamada Slovenyalı mevkidaşının Güney Kıbrıs ziyaretinin, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da ileriye götürülmesine yönelik önemli perspektifleri vurgulamak açısından mükemmel bir fırsat olduğunu belirtti.

Dimitriu, iki meclis başkanı olarak, Kıbrıs sorunu, Orta Doğu’daki durum, iklim krizi, kadın ve gençlerin desteklenmsi gibi bir dizi konuyu ele aldıklarını söyledi.

Dimitriu, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın atanmasının ardından Kıbrıs sorunundaki gelişmeler konusunda Zupancic’e bilgi verdiğini ifade etti.

Slovenya’nın Kıbrıs’taki Barış Gücüne yönelik katkısından dolayı duyduğu memnuniyeti de dile getiren Dimitriu, Zupancic ile yetkileri çerçevesinde ortak faaliyetlerde ve eylemlerde bulunmaları yönünde mutabık kaldıklarını belirtti.