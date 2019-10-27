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Soçi mutabakatına uyma kararı alan DSG sınırdan çekilmeye başladı

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Demokratik Suriye Güçleri (DSG), Rusya ile Türkiye arasında imzalanan Soçi mutabakatına uyma kararı alarak sınırdan çekilmeye başladı.
Soçi mutabakatına uyma kararı alan DSG sınırdan çekilmeye başladı

Türkiye'nin 'terör örgütü' olarak kabul ettiği Demokratik Suriye Güçleri, Ankara ile Moskova arasında imzalanan Soçi mutabakatına uyma kararı aldı.

DSG yaptığı yazılı açıklama ile Soçi anlaşmasına uyacağını ve sınırdan güçlerini çekeceğini açıkladı.

Mutabakat kapsamında DSG bugün öğlen saatlerinde Suriye-Türkiye sınırı üzerine bulunan Dırbesiye Amude kasabasındaki güçlerini 30 kilometre geri çekerken, çekilme işlemi bölgede bulunan Rus askeri polisi tarafından izlendi.

Türkiye de çekilme işlemini sınırdan İHA'larla takip ediyor.

Sınırdan çekilen DSG'lilerin Rakka tarafına doğru ilerledikleri, bölgeye Suriye Ordusu'nun konuşlandığı görüldü.

Soçi anlaşmasına göre Menbiç'ten Irak sınırına kadar olan tüm bölgelerde DSG sınırdan 30 kilometre geri çekilecek.

 

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