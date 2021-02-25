Şofben hortumu yerinden çıktı, yangın çıktı!

24.02.2021 tarihinde, saat 19:30 sıralarında Kanlıköy Uçansu Sokak üzerinde bulunan Hüseyin TİLKİ'ye ait ikametgahın banyo odası içerisindeki şofben hortumunun yerinden çıkması sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri ve ev sahipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu; gazlı şofbenin plastik aksamları, iç motor bölümü ve gaz hortumu ısıdan zarar görerek kullanılmaz hale gelmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
Fotoğraf: Arşiv
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