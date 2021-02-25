  • BIST 1.504
  • Altın 413,843
  • Dolar 7,1910
  • Euro 8,7709
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKA16 pozitif vaka...Vakalar bölge bölge açıklandı...

Şofben hortumu yerinden çıktı, yangın çıktı!

» »
Hüseyin TİLKİ'ye ait ikametgahın banyo odası içerisindeki şofben hortumunun yerinden çıkması sonucu bir yangın meydana gelmiştir.
Şofben hortumu yerinden çıktı, yangın çıktı!

24.02.2021 tarihinde, saat 19:30 sıralarında Kanlıköy Uçansu Sokak üzerinde bulunan Hüseyin TİLKİ'ye ait ikametgahın banyo odası içerisindeki şofben hortumunun yerinden çıkması sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri ve ev sahipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan  yangın sonucu; gazlı şofbenin plastik aksamları, iç motor bölümü ve gaz hortumu ısıdan zarar görerek kullanılmaz hale gelmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

Fotoğraf: Arşiv

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meclis bugün toplanacak25 Şubat 2021 Perşembe 09:52
  • KITSAI:''Bizimle Dalga Geçmeyi Bırakın! ''25 Şubat 2021 Perşembe 09:27
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 25 Şubat Perşembe)25 Şubat 2021 Perşembe 09:11
  • 5+1 Kıbrıs Konferansı 27-29 Nisan Cenevre'de yapılacak25 Şubat 2021 Perşembe 09:06
  • Fırat Borak yazdı...Her Köye Üretim Mutfağı!25 Şubat 2021 Perşembe 08:05
  • Taner Ulutaş yazdı... Sizlere neden güvenelim?25 Şubat 2021 Perşembe 08:01
  • Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tosunoğlu oldu24 Şubat 2021 Çarşamba 22:52
  • Veri analizi: Mutant virüsler daha ölümcül olabiliyor24 Şubat 2021 Çarşamba 22:09
  • Erhürman'dan vatandaşa çağrı! Hükümet bırakılmayacak kadar ciddi, herkes önlem almalı!24 Şubat 2021 Çarşamba 21:29
  • Girne Metropol Süpermarket’in bir süreliğine kapatıldığı açıklandı24 Şubat 2021 Çarşamba 21:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti