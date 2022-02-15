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Soğuk Baklava Tarifi

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Soğuk Baklava Tarifi
Soğuk Baklava Tarifi

Türk mutfağına kazandırılan en özel tatlılardan biri de soğuk baklavadır. Bu lezzetli tatlı hafif aroması ile tatlı severler tarafından büyük bir ilgi görmekte. 

Peki, soğuk baklava nasıl yapılır?

Soğuk baklava için gerekli olan malzemeler:

- 1 paket baklavalık yufka 

- 150g tereyağı

- Yaklaşık 1 çay bardağı sıvı yağ

Şerbeti için;

- 2 su bardağı şeker

- 1 su bardağı su

- 2 su bardağı süt

Arası için;

- 1 kase iri çekilmiş fıstık 

Üzeri için;

- 2 yemek kaşığı kakao

- 1 yemek kaşığı süt tozu

SOĞUK BAKLAVA NASIL HAZIRLANIR?

- Baklavanın ilk olarak şerbetini hazırlayın. Şerbeti hazırlamak için tencereye şeker ve suyu alarak kaynamaya bırakın. Kaynadıktan 5 dakika sonra ocaktan alarak soğumaya bırakın. Sonrasında küçük bir sos tavasına ya da küçük bir tencereye tereyağını alarak eritin.  Yağ erirken üzerinde oluşan köpükleri bir kaşık yardımı ile alın. Yağ eridikten sonra ocaktan alarak üzerine sıvı yağı ekleyerek karıştırın. 

- Baklava yufkasını tezgaha alın kullanacağınız fırın kabını yufkanın kenar kısmına yerleştirerek etrafından bıçak ile kesin. Daire şeklindeki yufkaları alt ve üstte kullanmak için eşit olacak şekilde ayırın. Fırın tepsisin tabanına yağ karışımından 1 kaşık kadar alarak fırçayla her yerine gelecek şekilde sürün. Ardından 1 tane bütün yufkayı yerleştirin üzerine kenarlarda kalan parçalardan da bir kaç yaprak yerleştirip 1 kaşık daha yağ gezdirin. Bu şekilde yufkaların yarısını tepside üst üste sıralayalım. Sonrasında baklavanın ara malzemesini yerleştirin. Fıstık, fındık ya da cevizde kullanabilirsiniz.

- Fırını alt üst fansız ayarda 170°C’de ısınmaya bırakın. Fıstıkları yerleştirdikten sonra üst için ayırdığınız yufkaları üst üste, aralarına yağ dökerek aynı şekilde sıralamaya devam edin. Yufkaları yerleştirme işlemi bittikten sonra kenardan taşan kısımlar varsa bıçak ile kesin ve yağı sürün. Hazırlanan baklavaları dilediğiniz boyutta kesin. Baklavayı 170°C fırında altı ve üstü nar gibi kızarana kadar pişmeye bırakalım. 

- Baklava pişerken şerbetin sütünü ekleyip karıştırarak bekletin. Kızaran baklavayı fırından alıp ilk sıcağının çıkması için 10 dakika kadar bekletin. Soğuyan baklavanın üzerine şerbeti her yerine gelecek şekilde gezdirin. Şerbeti çekmesi için 1 saat kadar dinlendirin.

- Baklavanın üzerini için kakaoyu süt tozu ile karıştırarak açın ardından süzgeç yardımıyla baklavanın her yerini bu karışımla kaplayın. Buzdolabında dinlendirdikten sonra tüketebilirsiniz. Üzerini toz fıstıkla ve çikolata rendesi ile süsleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

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