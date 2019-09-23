Soğuk su ile yüz yıkamanın faydaları neler ciltteki ölü derileri temizliyor!

Soğuk su ile yüz yıkamanın faydaları neler? Soğuk su ile yüz yıkamanın ciltteki ölü derileri temizlediğini biliyor muydunuz?

Gün içerisinde cildimiz oldukça çok kirlenmekte ve yorgun düşmektedir. Makyaj, kötü hava koşulları, stres vb gibi nedenlerden dolayı yıpranan cildimizi genç ve diri tutmak için ne yapabiliriz peki? Soğuk suyla cildi yıkamanın mucizevi faydaları olduğunu duymuş muydunuz? Yoksa siz hala yüzünüzü sıcak suyla mı yıkıyorsunuz? Elmaelma.com olarak sizlere soğuk su ile cildi yıkamanın faydalarının neler olduğunu araştırdık. İşte merak edilen sorunun yanıtı!

Ölü derileri ortadan kaldırıyor

Soğuk su ile cildi yıkamak cilt üzerinde oluşan ölü derileri ortadan kaldırmaya yardımcı olmaktadır. Hem cildi dış faktörlerden korur hem de cildin beslenmesine yardımcı olur.

Cildin yenilenmesine yardımcı oluyor

Soğuk su cildin kendini yenilemesini hızlandırıp gözenekleri küçülterek siyah nokta oluşumunu azaltır. Gece yatmadan önce soğuk su ile yüz yıkamak, sivilcelerin oluşmasını engeller.

Mutlaka cildinize uygun nemlendirici kullanın

Eğer cilt yapınız gereği kuruysa ozaman yüzünüzü yıkadıktan sonra cildinizi nemlendirmek için güzel cildinize uygun bir nemlendirici kullanmanız uygun olacaktır.

Sigara dumanından uzak durun

Cildiniz için yapılablecekler listesinde tabiki sigara dumanından uzak durmakta yer alıyor. Sigara hem dışardan hem de içerden cildi oldukça olumsuz etkileyen bir durumdur. Günde en az 7 aat uyumayı deneyin ve sakın olaki güneş kremi kullanmadan dışarıya çıkmayın.