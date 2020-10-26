SOHR: Rusya, Türkiye destekli muhalif savaşçıları havadan vurdu Ölü sayısı 78'e yükseldi

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Şam'ın müttefiki Rusya'nın Suriye'nin kuzeybatısına düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre Türkiye destekli 34 muhalif savaşçıyı öldürdüğünü belirtti. Daha sonra bu sayının 78'e yükseldiği bildirildi.
AFP'nin SOHR'dan aktardığına göre Rus savaş uçakları İdlib'de bulunan Şam Lejyonu'na ait bir eğitim kampını hedef aldı.
Hava saldırısında yaralananların da olduğu belirtildi.
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