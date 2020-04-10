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SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Sokağa çıkma yasağı sarhoş sürücüyü durduramadı

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Sokağa çıkma yasağı sarhoş sürücüyü durduramadı
Sokağa çıkma yasağı sarhoş sürücüyü durduramadı

Lefkoşa'da dün akşam akıl almaz bir kaza meydana geldi.

Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeyen sarhoş bir sürücü Lefkoşa Lemar trafik ışıklarının olduğu bölgede kaza yaptı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bir iş yerine daldı. Çarpmanın etkisi ile sıkışan sürücüyü polisler kapıyı açması için uzun süre dil döktü.

Polis Basın Subaylığı kazayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

09.04.2020 tarihinde saat 23:35 raddelerinde Lefkoşa’da Gzt. Hasan Tahsin caddesi üzerinde batı istikametine doğru 242 miligram alkol tesiri altında seyreden Zarafshan DURBAYEV (E-50) yönetimindeki EK 112 plakalı araç sürücüsünün dikkatsizce yolun sonunda bulunan Ali Rıza Efendi caddesine giriş yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip caddesinin Kuzey kısmında bulunan Erowash isimli işyerine ait reklam tabelasına, demir parmaklılara ve beton sütuna aracının ön kısmı ile çarpmıştır. Çapmadan sonra ileriye doğru savrulan EK 112 plakalı araç yine Erowash isimli işyerinin içerisinde bulunan AA 132 plakalı traktörün sağ arka tekerleğine ön kısmı ile çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Sürücü tutuklandı

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