Sol Hareket: Hukuk Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası çok büyük ekonomik ve sosyal sorunlara yol açacak

Sol Hareket, Meclisten yeni geçen ve icranın kolaylaştırılmasını öngören Hukuk Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasasının, çok büyük ekonomik ve sosyal sorunlara yol açacağını, halkın özellikle bankalar karşısında savunmasız bırakıldığını vurguladı.

Sol Hareket adına yazılı açıklama yapan Abdullah Korkmazhan, icraları kolaylaştırma adına yapılan yasanın, sadece alacaklıyı koruduğunu ve borcu olan herkesi, her şeyini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya bıraktığını kaydederek, “Bu yasa yalnızca borcunu ödeyemeyen insanları değil, ayrıca ailelerinin ve yakın arkadaşlarının her şeyinin haczedilmesinin önünü açmaktadır” dedi.

Yasanın bankaları ve sermayeyi koruma altına alıp, dar gelirli, yoksul ve çalışan kesimleri aileleri ve yakın çevresi ile birlikte çok büyük tehditler ile karşı karşıya bıraktığını ifade eden Korkmazhan, “İnsanların borcunu ödeyememesinin en büyük nedeni büyük oranda içinde yaşadığımız eşitsizliğe ve sömürüye dayalı çarpık ekonomik sistemdir. Borcunu neden ödeyemediğine bakılmaksızın, tüm borçluları dolandırıcı kategorisine koyup cezalandıran bu yasa utanç vericidir” ifadelerini kullandı.

“Borçların ödenememesi sorunu ile ilgili esas sorunları görmezden gelen UBP-HP hükümetinin, işin kolayına kaçarak korkunç bir icra yasası çıkarmasının kabul edilemez olduğunu” vurgulayan Korkmazhan, şöyle dedi:

“Her şeyden önce borçların ödenememesinin ve katlanmasının esas nedeni olan birleşik faiz uygulaması derhal kaldırılmalıdır. Borcun ana parayı geçmeyeceği, faizlerin keyfi ve sınırsız bir şekilde yükseltilemeyeceği, çağdaş bir faiz yasası bir an önce yapılmalıdır. Ayıca Bankaları denetim altına alacak etkin bir yasaya da ihtiyaç vardır.”

İcra ile ilgili en önemli sorunun ise icranın çalışmaması gerçeği olduğunu belirten Korkmazhan, atılması gereken bir diğer önemli adımın etkin bir icra mekanizması oluşturmak olduğunu ifade etti.