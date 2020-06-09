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Sol Hareket, Hükümeti Kapılar Konusunda Protesto Ettiğini Açıkladı

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Sol Hareket, Hükümeti Kapılar Konusunda Protesto Ettiğini Açıkladı
Sol Hareket, Hükümeti Kapılar Konusunda Protesto Ettiğini Açıkladı

Sol Hareket, Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ı sınır kapılarının geçişlere açılamaması konusunda protesto etti. 

Sol Hareket adına yazılı açıklama yapan Abdullah Korkmazhan, geçiş kapılarının açılmamasının siyasi bir karar olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in geçiş kapılarının bazı koşullar altında açılması hususunda anlaştığına işaret eden Korkmazhan, “Ersin Tatar ve Kudret Özersay, siyasi ihtiraslarına yenik düşerek, geçiş kapılarının açılmasını engellemektedirler. Yüzlerce yurttaş işini kaybetmemek ve evine ekmek götürebilmek için bugün güneye geçmektedirler. Kimisi aracında, kimisi konteynerlerde kalmak zorunda” dedi. 

Başbakan Tatar ile Başbakan Yardımcısı Özersay’a, kapıların açılmasını Cumhurbaşkanı Akıncı ile siyasi çekişme konusu haline getirmekle eleştirisinde bulunan Korkmazhan, Ulusal Birlik Partisi- Halkın Partisi hükümetinin Covid-19 algınını geçiş kapılarının kapalı kalmasını kalıcılaştırmak ve toplumlar arası teması tamamen kesmek için fırsat olarak gördüğünü ileri sürdü.

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