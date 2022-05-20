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Solar Orbiter, Güneş’in hiç görülmemiş fotoğraflarını çekmeyi başardı

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Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından geliştirilen ve Güneş'i gözlemleyen Solar Orbiter uydusunun çektiği daha önce hiç görülmemiş fotoğraflar yayınlandı.
Solar Orbiter, Güneş’in hiç görülmemiş fotoğraflarını çekmeyi başardı

Güneş’in etrafında belirli bir yörünge izleyerek gözlem yapan Solar Orbiter uydusunun, Güneş’e en yakın yaklaşımı, 26 Mart’ta, Merkür yörüngesini içine alarak gerçekleşti.

Daily Mail’in haberine göre uydu, Güneş kutupları ve birkaç güneş patlaması manzarası da dahil olmak üzere bir dizi “nefes kesen” fotoğraf çekti ve gerçek zamanlı uzay hava durumu tahminlerini deneyimledi.

Uydunun görevi, uzay havasının teknoloji ve astronotlar için oluşturduğu tehdit nedeniyle giderek daha önemli hale geliyor.

VERİLER ASTRONOTLAR İÇİN DE ÖNEMLİ

Avrupa Uzay Ajansı’nın uzay bilimi başkanı Caroline Harper, “Bu inanılmaz görüntüleri görmek çok heyecan verici. Solar Orbiter’ın şimdiye kadarki en yakın geçişi sırasında yakalanan Güneş’in şimdiye kadar gördüğümüz en yakın görüntüsü elimizde.”

“İngiltere yapımı bu uzay aracındaki bazı büyüleyici veriler, bizi Güneş’in yüzeyindeki doğal olayların uzay havasına nasıl katkıda bulunduğunu anlamaya daha da yaklaştırıyor.”

“Sadece Solar Orbiter’ın geri gönderdiği görüntülerden değil, aynı zamanda Güneş’e yaklaştıkça ‘hissettiklerinden’, Güneş patlamalarını ve yakın zamanda gerçekleşen bir koronal kütle atımı da dahil olmak üzere birçok şey öğreniyoruz.” dedi.

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