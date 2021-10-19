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Son 1 haftada 19 adet yangın meydana geldi

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     11 - 17 Ekim 2021 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (19) adet yangın ve (2) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınların sonucunda maddi hasar olmuştur.
Son 1 haftada 19 adet yangın meydana geldi

     11 - 17 Ekim 2021 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (19) adet yangın ve (2) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınların sonucunda maddi hasar olmuştur.

    Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri, yol kenarlarına ve araziler içerisine söndürmeden atılan sigara izmaritleri, ihmal ve dikkatsizlik, mangal kömürlerinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması, sabotaj, açığa çıkan LPG gazının alev alması, oluşan kısa devreler ve diğer yangınlar yer almıştır. Hususi servis olayları ise konutun balkonunda bulunan demir korkuluklar üzerine düşüp vücuduna demir saplanan şahsın İtfaiye Ekipleri tarafından demir korkuluklar kesilerek Hastaneye sevki sağlanmış ve trafik kazası sonucu kaza yapan aracın faal durumdaki aküsünün sökülerek yangın riskine karşı önlem alınması olarak yer almıştır.

     Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 18.335 TL’dir. Yangınların bölgelere göre dağılımı ise şöyledir.

 

 

Lefkoşa:8

Gazimağusa:7

Girne:-

Güzelyurt:2

İskele:2

 

 

 

 

 

 

 

 

YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

LEFKOŞA

8

GÜZELYURT

2

İSKELE

2

GAZİMAĞUSA

7

GİRNE

-

TOPLAM

19

 

11.10.2021– 17.10.2021 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN YANGIN SEBEPLERİ

Temizlik Maksatlı

7

Sabotaj

1

Sigara İzmariti

3

Tespit Edilemeyen

4

Kısa Devre

2

İhmal Ve Dikkatsizlik

1

Gaz Kaçağı

1

TOPLAM

19

 

11.10.2021– 17.10.2021 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN YANGIN ÇEŞİTLERİ

Kuru Ot ve Çöp

11

Anız

2

Motorlu Araç

1

Bahçe

2

Ev

2

Balya

1

TOPLAM

19

 

11.10.2021– 17.10.2021 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN HUSUSİ SERVİS OLAYLARI

Trafik Kazasında Yangına Karşı Önlem

1

Can kurtarma

1

TOPLAM

2

 

 

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