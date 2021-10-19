Son 1 haftada 19 adet yangın meydana geldi

11 - 17 Ekim 2021 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (19) adet yangın ve (2) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınların sonucunda maddi hasar olmuştur.
Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri, yol kenarlarına ve araziler içerisine söndürmeden atılan sigara izmaritleri, ihmal ve dikkatsizlik, mangal kömürlerinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması, sabotaj, açığa çıkan LPG gazının alev alması, oluşan kısa devreler ve diğer yangınlar yer almıştır. Hususi servis olayları ise konutun balkonunda bulunan demir korkuluklar üzerine düşüp vücuduna demir saplanan şahsın İtfaiye Ekipleri tarafından demir korkuluklar kesilerek Hastaneye sevki sağlanmış ve trafik kazası sonucu kaza yapan aracın faal durumdaki aküsünün sökülerek yangın riskine karşı önlem alınması olarak yer almıştır.
Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 18.335 TL’dir. Yangınların bölgelere göre dağılımı ise şöyledir.
Lefkoşa:8
Gazimağusa:7
Girne:-
Güzelyurt:2
İskele:2
YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI
LEFKOŞA
8
GÜZELYURT
2
İSKELE
2
GAZİMAĞUSA
7
GİRNE
-
TOPLAM
19
11.10.2021– 17.10.2021 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN YANGIN SEBEPLERİ
Temizlik Maksatlı
7
Sabotaj
1
Sigara İzmariti
3
Tespit Edilemeyen
4
Kısa Devre
2
İhmal Ve Dikkatsizlik
1
Gaz Kaçağı
1
TOPLAM
19
11.10.2021– 17.10.2021 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN YANGIN ÇEŞİTLERİ
Kuru Ot ve Çöp
11
Anız
2
Motorlu Araç
1
Bahçe
2
Ev
2
Balya
1
TOPLAM
19
11.10.2021– 17.10.2021 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN HUSUSİ SERVİS OLAYLARI
Trafik Kazasında Yangına Karşı Önlem
1
Can kurtarma
1
TOPLAM
2
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.