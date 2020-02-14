  • BIST 121.457
  • Altın 307,181
  • Dolar 6,0577
  • Euro 6,5629
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -5 °C
SON DAKİKAYenierenköy Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

Son 141 Yılın En Sıcak Ocak Ayı Bu Yıl Oldu

» »
Son 141 Yılın En Sıcak Ocak Ayı Bu Yıl Oldu
Son 141 Yılın En Sıcak Ocak Ayı Bu Yıl Oldu

Son 141 yılın en sıcak ocak ayının, 2020 yılına ait olduğu belirlendi.
 

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesinden (NOAA) yapılan açıklamada, 141 yıldır tutulan iklim kayıtlarına göre, kara ve deniz yüzeyinde 20. yüzyıl ortalaması 12 santigrat olan ortalama sıcaklığın, bu yıl ocak ayında 1,14 derece aşıldığı bildirildi.
 

Ocak 2020’nin, ortalama sıcaklığın üstünde çıkan 44'üncü art arda gelen ay olduğuna işaret edilerek dünyanın gittikçe daha da ısındığına dikkat çekildi.
 

BUZULLARLA KAPLI ALANLAR DA KÜÇÜLDÜ
Dünya üzerinde en fazla ısı artışının Rusya, İskandinavya ve Kanada’nın doğu bölgelerinde görüldüğü; buralarda ocak ayı sıcaklığının, ortalamanın 5 derece üzerinde geçtiği belirtildi.
Ortalama sıcaklığın üstünde seyreden iklim şartları nedeniyle Arktik denizindeki buzullarda normal seviyeden yüzde 5,3; Antarktika denizinde de yüzde 9,8 azalış tespit edildiği kaydedildi. 
 

Ulusal Çevre Bilgi Merkezleri'ndeki bilim adamları, istatistiksel analizler ışığında, 2020 yılının kayıtlardaki en sıcak 5 yıl arasında yer alacağı görüşünde birleşiyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Okyanuslardaki azalan oksijen su altı yaşamını tehdit ediyor22 Ocak 2020 Çarşamba 08:45
  • Davos'ta küreselleşme ve iklim kaygısı21 Ocak 2020 Salı 11:45
  • TEMA'nın kurucusu Hayrettin Karaca hayatını kaybetti20 Ocak 2020 Pazartesi 14:57
  • Mehmetçik’te “Ülkemiz Koşullarına Uygun Üzüm Çeşitleri ve Yetiştiriciliği” konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.12 Ocak 2020 Pazar 22:29
  • Joker’in başrol oyuncusu Joaquin Phoenix gözaltına alındı11 Ocak 2020 Cumartesi 14:32
  • Macron: İklim değişikliğiyle mücadele için referandum düzenleyebiliriz11 Ocak 2020 Cumartesi 14:12
  • Sokak hayvanları için su damacanalarından yuva yaptılar04 Ocak 2020 Cumartesi 15:34
  • Her Daim Dostlar Bisikletin Sıfır Karbon Salınımlı Oluşuna Dikkat Çekmek İçin Etkinlik Düzenledi04 Ocak 2020 Cumartesi 15:29
  • Şehir şehir gezen profesyonel dağcı, 10 yıldır zirvelerde17 Aralık 2019 Salı 13:58
  • Brezilya’da Amazon’un talanı iki katına çıktı!16 Aralık 2019 Pazartesi 16:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti