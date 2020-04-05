Son 2 haftada...Corona ülkelerde nasıl ilerledi?

5 Nisan

Britanya

621 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 4 bin 934’e çıktı.

İran

150 kişi daha yaşamını yitirdi. Toplam can kaybı 3 bin 603’e yükseldi.

İspanya

Son 24 saatte 674 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 12 bin 418’e çıktı.

4 Nisan

Dünya Geneli

Vaka sayısı 1 milyon 181 bini geçerken, ölü sayısı 64 bini buldu.

Fransa

Fransa’da kaybedenlerin sayısı 7 bin 560’a yükseldi

İtalya

İtalya’da hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 681 artarak 15 bin 362’ye yükseldi

Britanya

Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 708 artarak 4 bin 313’e yükseldi.

İspanya

Karantina 26 Nisan’a kadar uzatıldı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 809 artarak 11 bin 744’e ulaştı. Vaka sayısı ise 119 bin 199.

Hollanda

Vaka sayısı son 24 saatte 904 artarak 16 bin 627’ye ulaşırken, ölü sayısı 164 artışla 1651 oldu.

Gürcistan

Vaka sayısının 157 olduğu ülkede ilk ölüm gerçekleşti. 79 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.

Rusya

Son 24 saatte 582 yeni vakası tespit edildi. Bu, dün tespit edilen vaka sayısından 19 kişi daha az. Toplam vaka sayısı ise 4 bin 731’e ulaştı.

ABD

Vaka sayısı 278 bin 458 olurken, can kaybı son 24 saatte 1101 artarak 7 bin 159’a çıktı.

Almanya

Vaka sayısı 91 bin 159’a çıktı. Can kaybı ise 258 artarak 1275 oldu.

3 Nisan

İtalya

İtalya’da ölenlerin sayısı son 24 saatte 766 artarak 14 bin 681’e yükseldi

Fransa

Fransa’da ölenlerin sayısı son 24 saatte 588 artarak 6 bin 507’ye yükseldi

ABD

Can kaybı 921 artarak 6 bin 58’e yükseldi.

Britanya

684 kişi daha yaşamını yitirdi, toplam can kaybı 3 bin 605’e yükseldi.

İran

Son 24 saatte 134 kişi hayatını kaybetti, toplam sayı 3 bin 294’e ulaştı.

İspanya

Salgından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 932 artarak 10 bin 935’e çıktı.

Singapur

65 vaka daha tespit edildi, toplam vaka sayısı 1114 oldu. Salgından beş kişi hayatını kaybetti.

Almanya

Vaka sayısı 6 bin 174 artışla 79 bin 696 olurken, hayatını kaybedenlerin sayısı 145 arışla 1,017’ye yükseldi.

2 Nisan

Dünya geneli

Vaka sayısı dünya genelinde 1 milyonu aştı, 51 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Fransa

Ölü sayısı son 24 saatte 471 artarak 4 bin 503’e yükseldi.

İtalya

Ölü sayısı son 24 saatte 760 artarak 13 bin 915’e yükseldi.

Almanya

Ölü sayısı 1048’e yükseldi.

ABD

Salgından bir gün içinde 1047 kişi hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 5 bin 137’ye yükseldi. Bu, 24 saat içinde kaydedilen en yüksek can kaybı.

Britanya

Ölü sayısı son 24 saatte 569 artarak 2 bin 921’e ulaştı.

Brezilya

Amazon’da Kokama kabilesinde 20 yaşında bir kadında ‘corona’ tespit edildi. Bu, bölgede tespit edilip açıklanan ilk vaka.

İran

Ölenlerin sayısı 124 artarak 3 bin 160’a yükseldi.

İspanya

Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 950 artarak 10 bin 3’e ulaştı. Vaka sayısı ise 102 bin 136’dan 110 bin 238’e yükseldi.

1 Nisan

Dünya geneli

Vaka sayısı 921 bin 924, can kaybı ise 46 bin 252’ye yükselirken, taburcu edilenlerin sayısı 192 bin 964 oldu.

Fransa

Ölenlerin sayısı son 24 saatte 509 artarak 4 bin 32’ye yükseldi.

İtalya

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 727 artarak 13 bin 155’e yükseldi

Britanya

Bu sezonki Wimbledon Tenis Turnuvası iptal edildi.

UEFA

2020/21 sezonu için belirlenen Finansal Fair Play yükümlülükleri askıya alındı.

Haziranda oynanması planlanan EURO 2020 play-off maçları eylüle ertelendi.

ABD

Salgında 920 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 4 bin 90’a yükseldi. Bu, ülkede bir günde kaydedilen en yüksek can kaybı.

İran

Son 24 saatte can kaybı 138 artarak 3 bin 36’ya çıktı.

İspanya

Can kaybı 864 artarak 9 bin 53’e yükseldi; vaka sayısı 100 bini aştı.

Almanya

Vaka sayısı bir önceki güne göre 5 bin 453 artışla 67 bin 366’ya ulaştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 149 artışla 732’ye yükseldi.

31 Mart

Fransa

Fransa’da hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 499 artarak 3 bin 523’e yükseldi.

Dünya geneli

Vaka sayısı 820 bini geçti; hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini aştı.

İtalya

İtalya’da ölenlerin sayısı son 24 saatte 837 artarak 12 bin 428’e yükseldi

Britanya

En son açıklanan sayılara göre yaşamını yitirenlerin sayısı 393 artışla 1801’e ulaştı.

ABD

ABD’de son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 657 artarak 3 bin 170’e yükseldi. Bu şimdiye kadar bir gün içinde kaydedilen en yüksek artış.

Britanya

Can kaybı 367 artışla 1651’e yükseldi. Bunların arasında kronik bir rahatsızlığı bulunmayan 19 yaşında biri de var.

FIBA

Federasyon, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde sezonun 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde yapılacak sekizli finalle sonlandırılacağını açıkladı.

İsveç

Vaka sayısı 16 bin 176’ya yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 295’ten 373’e çıktı.

Endonezya

Vaka sayısı 114 artışla 1528’e çıktı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 136.

İspanya

Yaşamını yitirenlerin sayısı 849 artışla 8 bin 189’a yükseldi. Bu, şimdiye kadar bir gün içinde ülkede yaşanan en fazla can kaybı.

İran

Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 141 kişi artarak 2 bin 898’e yükseldi.

Tanzanya

Ülkede salgın kaynaklı ilk ölüm yaşandı. Yaşamını yitiren 49 yaşındaki kişinin başka sağlık problemleri de olduğu açıklandı.

Tayland

Son 24 saatte 127 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam vaka sayısı 1651, ölü sayısı ise 10.

Almanya

Vaka sayısı 4 bin 615 artışla 61 bin 913 oldu. Hayatını kaybedenlerin sayısı 128 artışla 583’e yükseldi.

ABD

Hayatını kaybedenlerin sayısı rekor yükselişle 540 artarak 3 bini aştı.

ABD’de bildirilen vaka sayısı 163 bine yükselirken, Comfort isimli ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait 1,000 yataklı hastane gemisi New York’taki Hudson Nehri’ne demirledi.

30 Mart

Dünya geneli

Hayatını kaybeden kişi sayısı 36 bin 211’e, virüs bulaşan hasta sayısı ise 755 bin 591’e yükselirken; 158 bin 527 kişi de tedavi edildi.

Britanya

Can kaybı 159 artışla 1284’e yükseldi.

ABD

Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 322 artarak 2 bin 513’e yükseldi. Vaka sayısı ise 142 bin 735.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın, 23 Temmuz – 8 Ağustos 2021 tarihlerinde düzenleneceğini açıkladı.

Hollanda

Vaka sayısı 884 artışla 11 bin 750 oldu. 93 kişinin daha ölmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 864’e yükseldi.

İspanya

Son 24 saatte salgından hayatını kaybedenlerin sayısı 812 artışla 7 bin 340’a çıktı.

İran

Vaka sayısı 38 bin 309, ölü sayısı 117 artışla 2 bin 757’e yükseldi.

Almanya

Vaka sayısı 62 bin 435, ölü sayısı 541 oldu.

29 Mart

Dünya geneli

Vaka sayısı saat 21:28 itibariyle 704 bin 95’e ulaşırken, ölü sayısı 33 bin 509 oldu.

Suriye

Suriye’de bir kadının hayatını kaybetmesiyle, ülkede virüs nedeniyle ilk ölüm görülmüş oldu.

Fransa

Fransa’da bugün 292 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu toplam ölü sayısı 2 bin 606’ya yükseldi.

Filipinler

Ülkede bir günde 343 yeni tanı konmasıyla, toplam sayı 1418’e çıktı. Ölü sayısı 71’e, tedavi edilenlerin sayısı da 42’ye yükseldi.

İrlanda

İrlanda’da 10 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 46’a yükseldi. Hasta sayısı ise 200 yeni tanıyla 2 bin 615’e çıktı.

İtalya

Vaka sayısı yaklaşık 5 binlik artışla 97 bin 689’a çıkarken, ölü sayısı 756’lık artışla 10 bin 779 oldu.

ABD

Vaka sayısı 122 bini geçerken, ölü sayısı son 24 saatte 480 kişi artarak 2 bin 191 oldu.

İran

Vaka sayısı 2 bin 901 artışla 38 bin 309, ölü sayısı ise 123 artışla 2 bin 640’a yükseldi.

İspanya

Vaka sayısı 72 bin 248’den 78 bin 797’ye çıktı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 838 artışla 6 bin 528 oldu.

28 Mart

Dünya geneli

Ölü sayısı 30 bini geçerek, 30 bin 299 oldu. Vaka sayısı ise 650 bini buldu.

İsrail

Vaka sayısı 159 artışla 3 bin 619’a yükseldi. Hastalardan 54’ünün durumu ağır, 89 kişi taburcu oldu. 12 kişi hayatını kaybetti.

Fransa

Son 24 saatte can kaybı 319 artışla 2 bin 314’e yükseldi.

Rusya

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, salgına karşı alınan tedbirler kapsamında 30 Mart itibarıyla tüm sınır kapılarını kapatıyor.

Britanya

Can kaybı 260 artışla 1019’a yükseldi.

Dünya Geneli

Vaka sayısı 500 bini geçti: 601 bin 478. Ölü sayısı ise 24 bin 862’yi buldu. İyileşen hasta sayısı 131 bin 826.

İspanya

Ölü sayısı son 24 saatte 832 artarak 5 bin 690’a ulaştı.

İsrail

Vaka sayısı 425 artarak 3 bin 460’a ulaştı. Ölü sayısı 12.

KKTC

İlk kez bir hasta hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı Basın Bürosu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde Covid-19 tedavisi gören 67 yaşındaki Alman erkek turistin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İran

Ölenlerin sayısı son 24 saatte 139 artarak 2 bin 517’ye çıktı. Vaka sayısı ise 3 bin 76 artarak 35 bin 408’e ulaştı.

ABD

Vaka sayısı 104 bin 686’ya, ölü sayısı ise 1709’a ulaştı. Tüm vaka ve ölümlerin üçte biri New York’ta.

İtalya

86 bin 498 vakanın görüldüğü ülkede ölü sayısı 9 bin 134’e ulaştı. İyileşenlerin sayısı ise 10 bin 950. İtalya, Avrupa’da virüsün merkezi olmaya devam ediyor.

Çin

Son 24 saatte sekiz kişi hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 3 bin 299. Vaka sayısı ise 165 artarak 81 bin 947’ye yükseldi. Çin, vaka sayısında ABD’den sonra ikinci sırada bulunuyor.

Avustralya

Ölenlerin sayısı 14’e, vaka sayısı da 3 bin 635’e çıktı.

27 Mart

Dünya geneli

Vaka sayısı 588 bin 960’ı bulurken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 26 bin 928 oldu. 132 bin 440 kişi ise tedavi edildi.

Fransa

Ölü sayısı son 24 saatte 299 artarak 1995’e yükseldi.

KKTC

Salgına karşı alınan tedbirler kapsamında Ziyamet, Balalan, Esenköy, Yeşilköy, Gelincik, Boltaşlı, Derince, Taşlıca, Avtepe, Adaçay, Yenierenköy, Sipahi, Kuruova, Kaleburnu, Dipkarpaz’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Britanya

Salgında 181 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 759’a yükseldi.

İspanya

Son 24 saatte 769 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı sayısı 4 bin 858’e yükseldi. Vaka sayısı ise 56 bin 188’den 64 bin 59’a çıktı.

İran

Son 24 saatte 144 kişi öldü, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 378’e yükseldi.

Vaka sayısı ise 2 bin 926 artışla 32 bin 332 oldu. 2 bin 893 hastanın ise durumu kritik.

Güney Afrika

İlk ‘corona‘ ölümleri yaşandı. İki kişi hayatını kaybederken toplam vaka sayısı bini aştı.

Dünya geneli

Toplam vaka sayısı son 24 saatte yaklaşık 3 bin artarak 532 bin 788’e ulaştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 77 olurken, 122 bin 672 vaka iyileşti.

Fransa

Son 24 saatte 411 vaka arttı, toplam sayı 29 bin 566’ya ulaştı. Ölü sayısı iki kişi artarak 1698 oldu.

Çin

Son 24 saatte dört kişi hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 3 bin 291. Vaka sayısı ise 496 artarak 81 bin 782’ye yükseldi. Çin, vaka sayısında ABD’den sonra ikinci sırada bulunuyor.

ABD

Vaka sayısında Çin’i geride bıraktı. Dünya Sağlık Örgütü’nün, “Çin ve Avrupa’dan sonra salgının yeni merkezi olabilir” dediği ABD’de vaka sayısı bir günde yaklaşık 17 bin artarak 85 bin 991’e çıktı.

Böylece ABD halihazırda en fazla Covid-19 hastası bulunan ülke durumuna geldi. Buna koşut olarak ülkede ölü sayısının da yine hızla tırmanmasından korkuluyor. Halihazırda ölü sayısı 1296.

26 Mart

Rusya

Rusya, yarın itibariyle havaalanlarını dış uçuşlara kapattı. Karar, tüm tarifeli ve charter uçuşları kapsıyor.

Rusya 23 Mart’ta Moskova hariç tüm havaalanlarından uçuşları durdurmuştu. 1 Mayıs’a kadar da yabancıların ülkeye girişine yasak konmuştu.

Britanya

Salgından hayatını kaybedenlerin sayısı 113 artarak 578’e çıktı.

Fransa

Son 24 saatte salgından hayatını kaybedenlerin sayısı 365 artışla 1696’ya yükseldi.

Dünya geneli

Vaka sayısı 500 bini geçti: 522 bin 428. Ölü sayısı ise 23 bin 620’yi buldu. İyileşen hasta sayısı 123 bin 322.

Lübnan

Salgınla mücadele kapsamında 17:00-05:00 arası sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ülkede salgın kaynaklı can kaybı altı, vaka sayısı ise 368.

Hollanda

Vaka sayısı 1019 artışla 7 bin 431 oldu. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 78 artışla 434’e yükseldi.

Singapur

Son 24 saatte tespit edilen 52 yeni vaka ile toplam vaka sayısı 683 oldu. İki kişi hayatını kaybetti.

İspanya

Son 24 saatte 655 kişi hayatını kaybetti. Dünkü 700 ölümden sonra bu rakam düşüş anlamına geliyor.

Ülkedeki vaka sayısı ise 47 bin 610’dan 56 bin 188’e yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 434’ten 4 bin 89’a çıktı.

Dünya geneli

Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre toplamda 480 bin 446 kişide virüs tespit edilirken, 21 bin 571 kişi hayatını kaybetti. Tedavi edilenlerin sayısı 115 bin 850.

İran

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybeden kişilerin sayısı 157’lik artışla 2 bin 234’e yükseldi.

25 Mart

Fransa

Salgından ölenlerin sayısı son 24 saatte 231 artarak 1331’e yükseldi

Dünya geneli

Hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı. Vaka sayı 452 bin 157. İyileşen hasta sayısı 113 bin 120.

Tunus

Vaka sayısı 59 artışla 173’e yükseldi.

Bulgaristan

Türkiye’ye gitmek üzere 65’ten fazla ülkeden gelen tırların ülkeye girişini geçici olarak yasaklandı. Bulgaristan sağlık bakanının bu açıklaması, Türkiye’nin yabancı tır şoförlerine katı sınırlamalar getirmesinin ardından geldi.

Dünya geneli

428 bin 405 vaka saptandı. 19 bin 120 kişi hayatını kaybetti. 109 bin 926 hasta iyileşip taburcu edildi.

Suudi Arabistan

Mekke, Medine ve Riyad giriş-çıkışa kapatıldı. Ülke genelinde 19:00-06:00 saatlerinde uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağının başlangıç saati bu kentlerde 15:00’e çekildi.

İspanya

Son 24 saatte ölüm sayısı 738’le günlük bazda rekor seviyede artarak 3 bin 434’e yükseldi. Vaka sayısı 47 bin 610.

Rusya

Vaka sayısı günlük bazda rekor seviyede artarak 658’e ulaştı.

Rusya hükümetinin resmi internet sitesinde yer alan verilerde yeni vaka sayısında bir günde 163 artış olduğu ifade edildi.

İran

Dünden bugüne vaka sayısı 2 bin 206 artarak 27 bin 17’e ulaştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 143 artarak 2 bin 77 oldu.

24 Mart

Dünya geneli

410 bin 465 vaka saptandı. 18 bin 295 kişi hayatını kaybetti. 107 bin 89 hasta iyileşip taburcu edildi.

Hindistan

21 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Suudi Arabistan

Ülkede salgın kaynaklı ilk can kaybı yaşandı.

Mısır

İki hafta boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kamu hizmeti sunan kurumların çoğu sokağa çıkma yasağı süresince kapalı olacak ve yasağa uymayanlar Mısır’ın olağanüstü hal kanunlarındaki yaptırımlara uğrayacaklar.

İspanya

Sağlık Bakanlığı 6 bin 600 yeni vaka olduğunu ve 500’ün üstünde insanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam vaka sayısı 39 bin 673’e, ölü sayısı ise 2 bin 696’ya yükselmiş oldu.

Almanya

Robert Koch Enstitüsü Almanya’da ‘corona’ vakası sayısının 4 bin 764 kişi artarak 27 bin 436’ya yükseldiğini açıkladı.

Enstitütü salgın nedeniyle 28 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve Almanya’da hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 114’e ulaştığını bildirdi.

Dünya geneli

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tüm dünyada ‘corona’ vakası sayısının 300 bini aştığını ve neredeyse tüm ülkelerde görüldüğünü açıkladı.

Reuters’ın hesaplamalarına göre 351 bin 300 kişide virüs görülürken, hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 300’e yükseldi.

ABD’li Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göreyse dünya genelinde 381 bin 621 vaka görülürken virüs nedeniyle 16 bin 563 kişi hayatını kaybetti. 101 bin 806 kişiyse tedavi edildi.

23 Mart

Britanya

Kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İnsanların sadece alışveriş ve tek başına spor yapmaları için evden çıkmalarına izin verilecek. Market ve eczaneler hariç tüm ticari faaliyetler durduruldu.

İsrail

204 kişide daha ‘corona’ tespit edildi, toplam vaka sayısı 1442’ye çıktı. Hastalardan 29’unun durumunun ağır olduğu, 41 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Güney Afrika

Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 21 günlük sokağa çıkma yasağı kararı alındı. Ülkede vaka sayısı 128’den 402’ye fırladı.

Dünya geneli

Vaka sayısı 372 bin 444, can kaybı sayısı 16 bin 312, iyileşenlerin sayısı ise 101 bin 69.

İtalya

Salgından hayatını kaybedenlerin sayısı 601 kişi daha artarak 6 bin 77’ye yükseldi.

Zimbabwe

Ulusal basındaki haberlere göre, ABD’den gelen iş adamı James Makamba’nın 30 yaşındaki oğlu Zororo Makamba virüsten hayatını kaybetti. Bu, ülkedeki ilk can kaybı.

İspanya

Son 24 saatte 462 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 2 bin 182’ye ulaştı.

Yunanistan

Şu ana kadar 624 vaka tespit edildi, 15 kişi hayatını kaybetti.

İran

Ölü sayısı 127 artarak 1812’ye yükseldi.

Britanya

18 yaşındaki Covid-19 hastasının tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği açıklandı. Vaka, ülkede ‘corona’dan en genç ölüm olarak kayıtlara geçti. Hastanın altta yatan başka rahatsızlıkları da olduğu belirtildi. Ülkede toplam vaka sayısı 5 bin 683’e, hayatını kaybedenlerin sayısı 281’e yükseldi.

Dünya geneli

Vaka sayısı 341 bin 696. Ölü sayısı 14 bin 753. İyileşen hasta sayısı 99 bin 41.

Almanya

Vaka sayısı 26 bin 198’e çıktı. Toplam can kaybı 111 oldu.

22 Mart

Fransa

112 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 674 oldu. Vaka sayısı ise 1559 artışla 16 bin 18 oldu.

Dünya geneli

Vaka sayısı 338 bin 315. Ölü sayısı 14 bin 611. İyileşen hasta sayısı 97 bin 588.

Mozambik

İlk vaka tespit edildi. Şahıs, yakın tarihte Britanya’ya gidip gelmiş.

Granada

İlk vaka açıklandı. Şahıs Britanya’yı ziyaret etmiş.

Suriye

İlk vaka tespit edildi.

İtalya

Ölü sayısı son 24 saatte 651 kişi artarak 5 bin 476’ya çıktı.

Almanya

Başbakan Angela Merkel tedbir amaçlı olarak kendisini karantinaya aldı. Ayrıca ülkede iki veya daha fazla kişinin beraber yürümesi yasaklandı.

Yunanistan

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Hollanda

Hollanda’da salgından etkilenenlerin sayısı 573 artarak 4 bin 204’e yükseldi.



Yüzde 16’lık vaka artışının ardından hayatını kaybedenlerin sayısı da 43 artarak 179’a yükseldi.

Dünya geneli

Vaka sayısı 318 bin 854. Ölü sayısı 13 bin 676. İyileşen hasta sayısı 96 bin 6.

İspanya

Ülkede ölenlerin sayısı 394 artarak 1326’dan 1720’ye yükseldi. Vaka sayısı ise 28 bin 572’den 24 bin 926’ya tırmandı.

Kıbrıs Cumhuriyeti

İlk ölüm haberi geldi.

İran

Ülkede son 24 saat içinde 129 kişinin ölmesiyle virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 1685’e yükseldi.

Vaka sayısı 21 bin 638, iyileşenlerin sayısı ise 7 bin 913 oldu.

ABD

ABD genelinde 340 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 48 saatte yaklaşık iki kat artarak 26 bin 747 kişiye ulaştı.

Endonezya

Ülkede 64 yeni vaka tespit edildi. 10 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 514’e, ölenlerin sayısı ise 48’e yükselmiş oldu.

Dokuz hastanın iyileşmesiyle toplam iyileşen insan sayısı 29 oldu.

Romanya

Ülkede ilk ölüm yaşandı. 67 yaşındaki bir erkek virüsten hayatını kaybetti. Vaka sayısı 367 olarak açıklandı.

21 Mart

Dünya geneli

Vaka sayısı 303 bin 55. Ölü sayısı 12 bin 995. İyileşen hasta sayısı 94 bin 625.

Britanya

53 kişi daha öldü, toplam sayı 220’ye çıktı.

ABD

ABD’de son 24 saatte vaka sayısı 5 bin 302’ye, ölü sayısı 50 kişi artarak 260’a çıktı. En çok vaka New York’ta, en çok ölüm ise Washington’da.

Gürcistan

21 Nisan’a kadar olağanüstü hal ilan edildi.

Bosna Hersek

İlk ölüm haberi geldi. Vaka sayısı 93.

İran

Son 24 saatte 123 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1556’ya yükseldi. Son bir haftaya bakıldığında İran’daki vaka ve ölüm oranlarında bugün düşüş görüldü. Şu ana kadar ülkedeki en yüksek günlük can kaybı 149 olmuştu.

İspanya

Ölü sayısı 1326’ya çıktı, vaka sayısı 25 bine yaklaştı.

Dünya geneli

Virüsün bulaştığı kişi sayısı 277 bin 300. 11 bin 431 kişi öldü. 91 bin 994 kişi iyileşti (kaynak: Worldometer).