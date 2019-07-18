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Son anket: Adada Rumlar ve Türkler ne düşünüyor?

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Son anket: Adada Rumlar ve Türkler ne düşünüyor?
Son anket: Adada Rumlar ve Türkler ne düşünüyor?

AB Bilgi Merkezi’nin paylaşımına göre Dünya Bankası’nın AB ile oraklaşa yaptıkları Mayıs 2019 anketinde olası bir çözüm referandumunda hem kuzeyden hem de güneyden EVET cevabı çıktı.

Ankete göre, “Liderlerin hemfikir oldukları bir olası referandumda oyunu ne yönde olur?” sorusuna Kıbrıslı Rumlar %46 oranında ever, %31 oranında hayır, %23 oranında ise kararsızım cevabını verdi.

Kıbrıslı Türkler ise %58 oranında evet, %19 oranında hayır ve %23 oranında kararsızım cevabı verdi.

Kararsızlar paylaştırıldığında ise sonuç %60 (Kıbrıslı Rumlar) ve %75 (Kıbrıslı Türler) oranında evet çıkmaktı.

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