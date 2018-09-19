Son Dakika: Vatandaş ne kadar kaybetti?

Bu akşam yapılan akaryakıt zamı Temmuz'dan bu yana nasıl hayatımızı değiştirdi? İşte bilanço.

Zam furyası devam ederken işte karşılaştırmalı olarak vatandaşın cebinden çıkan paranın fotoğrafını sizlerle buluşturuyorz.

95 Oktan Benzin Temmuz ayında 4.32 TL olarak vatandaş ile buluşurken yarından itibaren bu rakam 5.81 TL olacak.

98 Oktan Benzin ise yaklaşık 2.5 ayda 4.50'den 6.01'e yükseldi.

Rekor zam Gazyağı ile vatandaş ile buluştu. 4.01'den 5.59'a çıkan gazyağı bundan sonra vatandaşı daha çok yakacak.