Son Daklika: KIB-TEK'e 4 YDP'li üye atandı! İşte üyeler...

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu değişti. Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, KIB-TEK Yönetim Kuruluna 4 isim atadı.
Arıklı, BRT ekranlarında yayınlanan ’14. Saat’ programına katılarak, KIB-TEK yönetim kurulu üyelerinin bugün atandığını ve görevlerine başladıklarını açıkladı.
Yönetim Kurulu üyeleri Yeniden Doğuş Partisi’ne (YDP) mensup olan, Turan Büyükyılmaz, Bülent Kaya, Ömer Çete ve Ali Akın Önver atandı.
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