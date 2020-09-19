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Sony, PlayStation 5’in desteklemeyeceği oyunları açıkladı

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Üretici firma Sony, önümüzdeki haftalarda piyasaya sürülecek PlayStation 5'in (PS5) desteklemeyeceği oyunları açıkladı.
Sony, PlayStation 5’in desteklemeyeceği oyunları açıkladı

Japonya merkezli teknoloji şirketi SonyPlayStation 5'in (PS5) PS1, PS2 ve PS3 oyunlarını desteklemeyeceğini doğruladı.

Aynı açıklamada yeni oyun konsolunun PlayStation 4 (PS4) için geliştirilen oyunları destekleyeceği bilgisinin altı çizildi.

Sony, daha önce yaptığı açıklamada 19 Kasım’da satışa çıkacak yeni oyun konsolunun PS4 oyunlarına yüzde 99 oranında geriye dönük uyumlu olacağını söylemişti

PLAYSTATION 5’İN FİYATI NE KADAR?

PlayStation 5 Digital Edition 399,99 dolar/euro, PlayStation 5: ise 499,99 dolar/euro etiketi ile raflardaki yerini alacak. Cihazın Türkiye fiyatına dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

 

PLAYSTATİON 5’TE HANGİ OYUNLAR YER ALACAK?

Sony geçtiğimiz haftalarda platformda yer alacak oyunları da açıklamıştı. İşte PS5'te yer alacak oyunlar...

Grand Theft Auto 5 (“expanded and enhanced” – Rockstar) – 2021

Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games) – Holiday 2020

Gran Turismo 7 (Polyphony Digital) – TBA

Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomniac Games) – TBA

Project Athena (Square Enix) – TBA

Stray (Annapurna Interactive) – 2021

Returnal (Housemarque) – TBA

Sackboy: A Big Adventure (Sumo Digital) – TBA

Destruction Allstars (Lucid) – TBA

ena: Bridge of Spirits (Ember Lab) – TBA

Goodbye Volcano High – 2021

Oddworld: Soulstorm (Oddworld Inhabitants) – TBA

Ghostwire: Tokyo (Tango Gameworks) – 2021

Jett: The Far Shore (Superbrothers & Pine Scented) – Holiday 2020

Godfall (Counterplay Games/Gearbox) – Holiday 2020

Solar Ash (Heart Machine) – 2021

Hitman 3 (IO Interactive) – January 2021

Astro’s Playroom (Japan Studio) – TBA

Little Devil Inside – TBA

NBA 2K21 (2K) – Fall 2020

BugSnax (Young Horses) – Holiday 2020

Demon’s Souls Remake (BluePoint Games/Japan Studio) – TBA

Deathloop (Arkane Lyon/Bethesda Softworks) – TBA

Resident Evil 8: Village (Capcom) – 2021

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