Sony, PlayStation 5’in desteklemeyeceği oyunları açıkladı

Japonya merkezli teknoloji şirketi Sony, PlayStation 5'in (PS5) PS1, PS2 ve PS3 oyunlarını desteklemeyeceğini doğruladı.
Aynı açıklamada yeni oyun konsolunun PlayStation 4 (PS4) için geliştirilen oyunları destekleyeceği bilgisinin altı çizildi.
Sony, daha önce yaptığı açıklamada 19 Kasım’da satışa çıkacak yeni oyun konsolunun PS4 oyunlarına yüzde 99 oranında geriye dönük uyumlu olacağını söylemişti
PLAYSTATION 5’İN FİYATI NE KADAR?
PlayStation 5 Digital Edition 399,99 dolar/euro, PlayStation 5: ise 499,99 dolar/euro etiketi ile raflardaki yerini alacak. Cihazın Türkiye fiyatına dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.
PLAYSTATİON 5’TE HANGİ OYUNLAR YER ALACAK?
Sony geçtiğimiz haftalarda platformda yer alacak oyunları da açıklamıştı. İşte PS5'te yer alacak oyunlar...
Grand Theft Auto 5 (“expanded and enhanced” – Rockstar) – 2021
Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games) – Holiday 2020
Gran Turismo 7 (Polyphony Digital) – TBA
Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomniac Games) – TBA
Project Athena (Square Enix) – TBA
Stray (Annapurna Interactive) – 2021
Returnal (Housemarque) – TBA
Sackboy: A Big Adventure (Sumo Digital) – TBA
Destruction Allstars (Lucid) – TBA
ena: Bridge of Spirits (Ember Lab) – TBA
Goodbye Volcano High – 2021
Oddworld: Soulstorm (Oddworld Inhabitants) – TBA
Ghostwire: Tokyo (Tango Gameworks) – 2021
Jett: The Far Shore (Superbrothers & Pine Scented) – Holiday 2020
Godfall (Counterplay Games/Gearbox) – Holiday 2020
Solar Ash (Heart Machine) – 2021
Hitman 3 (IO Interactive) – January 2021
Astro’s Playroom (Japan Studio) – TBA
Little Devil Inside – TBA
NBA 2K21 (2K) – Fall 2020
BugSnax (Young Horses) – Holiday 2020
Demon’s Souls Remake (BluePoint Games/Japan Studio) – TBA
Deathloop (Arkane Lyon/Bethesda Softworks) – TBA
Resident Evil 8: Village (Capcom) – 2021
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