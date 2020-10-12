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Sorakın: CTP ilkelerine ve politikalarına son derece bağlı bir partidir

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Biz seçime katılırken, politikamızın, ‘Federal bir Kıbrıs’ ve çözüm olduğunu belirtmiştik. Zaten bunun aksini düşünmek CTP ilkelerine ters düşer ifadesinde bulundu.
Sorakın: CTP ilkelerine ve politikalarına son derece bağlı bir partidir

Sorakın ‘’Federasyon ve çözüm düşünen adaya ‘ oy vereceğiz

KKTC’de dün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında, gözler bağımsız adaylar ile parti ileri gelenlerin yorumları ile açıklamalarına çevrildi. 738 sandıkta kullanılan geçerli oyların, kesin olmayan sonuçlarına göre, %32.34’ünü alan UBP adayı Ersin Tatar ile oyların %29.84’ünü alan bağımsız aday Mustafa Akıncı dışında kalıp seçimi kaybeden adayların yanısıra, parti başkanı ile parti ileri gelenlerin açıklamaları dikkat çekmeye başladı.

Barışcan Şekerci- DETAY ÖZEL

18 Ekim Pazar günü yapılacak ikinci tur seçimde yarışacak, adaylara yönelik ilk destek mesajların kimden geleceği merak edilirken, Cumhuriyet Türk Partisi Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Nazar Erişkin’in hazırlayıp sunduğu Kıbrs Genç TV'deki programda, partisinin tavrının ne olacağını belirtti.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, yaptığı açıklamada, Cumhuriyetçi Türk Partisi, kurulduğu günden itibaren ilkelerine bağlı kalan ve asla bu ilkelerinden sapmayan, halkın iradesine de son derece saygı gösteren bir partidir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde halkın göstermiş olduğu iradeye de saygılıyız. İkinci turdaki seçim Pazar günü yapılacak. Ulusal Birlik Partisi adayı Ersin Tatar ile bağımsız aday Mustafa Akıncı arasında geçecek olan seçim ile ilgili kararı tabiki CTP Parti Meclisi verecek dedi.

Erdoğan Sorakın açıklamasına devamla, Partimin MYK’sının ve Parti Meclisi'nin vereceği karara, elbette benim ile partimin üyelerinin saygı göstermesi gerekir. Ancak belirttiğim gibi CTP ilkelerine ve politikalarına son derece bağlı bir partidir. Biz seçime katılırken, politikamızın, ‘Federal bir Kıbrıs’ ve çözüm olduğunu belirtmiştik. Bu nedenle CTP Merkez Yönetim Kurulu üyelerimin de federal bir Kıbrıs ve çözüm ön görüsü ile seçime katılacak bir adaydan yana tavır alacaklarını düşünüyorum. Benim şahsi kanaatim, çözüm ve federal bir Kıbrıs için yarışacak bir adaydan yana tavır alacağımızdır. Zaten bunun aksini düşünmek CTP ilkelerine ters düşer ifadesinde bulundu.

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