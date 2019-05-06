SOS Çocukköyü Derneği Çocuk Şenliği ve Kermesi yapıldı.

SOS Çocukköyü Derneği Kreş ve Anaokulu’nun ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında her yıl düzenlediği Çocuk Şenliği ve Kermesi 3 Mayıs Cuma günü SOS Çocukköyü’nde gerçekleştirildi.

Etkinliğe Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn Zeki Çeler ve SOS Çocukköyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Buğra Akter de katılım gösterdi.

SOS Kreş ve Anaokulu’nda öğrenim gören çocukların gösterilerinin sahnelendiği ve birbirinden renkli standların kurulduğu etkinlikte çocukların eğlenebileceği çocuk oyunları, atölyeler ve daha bir çok farklı aktivite gerçekleştirildi.Etkinlik alanında, tüm geliri SOS Çocukköyü Derneği’ne bağışlanan kermes de düzenlendi.



Her çocuğun sevgi dolu ve güvenli bir aile ortamında yetişmesi felsefesiyle, ülkedeki çocukların daha iyi koşullarda yaşaması için çalışan SOS Çocukköyü Derneği yaptığı çalışmalar ile çocuklarımızın hayatlarına dokunmaya devam ediyor.