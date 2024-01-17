30 yılda 5 bin kişiye bakım, eğitim, destek sağlandı

SOS Çocukköyü Derneği Düzenli Bağış Çağrısı Yapıyor

SOS Çocukköyü Derneği, dernek çatısı altındaki çocuklar ve gençler için uzun süren bakım ve destek programlarının sürdürülebilir olması amacıyla “Düzenli Bağış” çağrısı yapıyor. Dernek, bakım ve destek verdiği çocuk ve gençlerin yetiştirilmesi için çok uzun yıllar hizmet veriyor. Düzenli bağışlar sayesinde çocuklara sevgi dolu bir yuva, uygun bir eğitim ve sağlık hizmeti sağlanması için destek olunabiliyor. Güncel net asgari ücrete endeksli olarak kendini yenileyebilecek şekilde düzenli bağış yapılabilmesi, çocukların mevcut bakımına ve geleceğini şekillendirmede uzmanların yol haritası oluşturabilmesine olanak sağlıyor.

DÜZENLİ BAĞIŞLA DESTEK OLMAK İÇİN BİR SMS YETERLİ

“Düzenli Bağışınla Destek Ol” kampanyası dahilinde faturalı hatlardan 4271’e gönderilecek bir kısa mesaj (SMS) ile düzenli bağış başlatılabilecek. ABONE SOS3 yazıp 157 Türk lirası, ABONE SOS4 yazıp 236 Türk lirası, ABONE SOS5 yazıp 315 Türk lirası aylık düzenli bağış yapılabiliyor.

Düzenli bağış, soscocukkoyu.org resmi internet sitesinden veya SOS Çocukköyü Derneği’ne bizzat gelerek de yapılabilir. Detaylı bilgi için 225 70 17 veya 0548 830 04 59 numaralı telefonlardan SOS Çocukköyü Derneği’ne ulaşılabiliyor.

SEVGİ DOLU BİR YUVA YARATABİLMEK İÇİN DÜZENLİ BAĞIŞ ÖNEMLİ

Çeşitli nedenlerle aile bakımını kaybetmiş çocuklara aile tipi bakım, aile güçlendirme çalışmaları ile aile bakımını kaybetme riski altındaki çocuklara destek veren SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında şu anda aktif bakım gören 92 kişi çocuk ve genç bulunuyor. Aile Güçlendirme Programı’nda ise şu an aktif destek alan 82’si çocuk 150 kişi var.

Geçtiğimiz 30 yılda 5 bin 187 çocuk, genç ve yetişkin SOS Çocuk Köyü Derneği’nden bakım, destek ve eğitim aldı. Bu güne kadar aile tipi bakım programı kapsamında 314, destek programı kapsamında bin 346 kişi SOS Çocukköyü Derneği’nden destek alırken; bin 35 kişi Kreş ve Anaokulu’ndan eğitim aldı. 2 bin 492 kişi ise Girne Gençlik ve Gelişim Merkezi (GİGEM) eğitim ve kişisel gelişim programlarına katıldı.