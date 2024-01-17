  • BIST 8034.67
  • Altın 1957.698
  • Dolar 30.133
  • Euro 32.7344
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAUluslararası Ceza Mahkemesi Gazze’de gazetecilere yönelik saldırıları soruşturacak

SOS Çocukköyü Derneği Düzenli Bağış Çağrısı Yapıyor

» »
30 yılda 5 bin kişiye bakım, eğitim, destek sağlandı
SOS Çocukköyü Derneği Düzenli Bağış Çağrısı Yapıyor

30 yılda 5 bin kişiye bakım, eğitim, destek sağlandı

SOS Çocukköyü Derneği Düzenli Bağış Çağrısı Yapıyor

 

SOS Çocukköyü Derneği, dernek çatısı altındaki çocuklar ve gençler için uzun süren bakım ve destek programlarının sürdürülebilir olması amacıyla “Düzenli Bağış” çağrısı yapıyor. Dernek, bakım ve destek verdiği çocuk ve gençlerin yetiştirilmesi için çok uzun yıllar hizmet veriyor. Düzenli bağışlar sayesinde çocuklara sevgi dolu bir yuva, uygun bir eğitim ve sağlık hizmeti sağlanması için destek olunabiliyor. Güncel net asgari ücrete endeksli olarak kendini yenileyebilecek şekilde düzenli bağış yapılabilmesi, çocukların mevcut bakımına ve geleceğini şekillendirmede uzmanların yol haritası oluşturabilmesine olanak sağlıyor.

 

DÜZENLİ BAĞIŞLA DESTEK OLMAK İÇİN BİR SMS YETERLİ

“Düzenli Bağışınla Destek Ol” kampanyası dahilinde faturalı hatlardan 4271’e gönderilecek bir kısa mesaj (SMS) ile düzenli bağış başlatılabilecek. ABONE SOS3 yazıp 157 Türk lirası, ABONE SOS4 yazıp 236 Türk lirası, ABONE SOS5 yazıp 315 Türk lirası aylık düzenli bağış yapılabiliyor.

Düzenli bağış, soscocukkoyu.org resmi internet sitesinden veya SOS Çocukköyü Derneği’ne bizzat gelerek de yapılabilir. Detaylı bilgi için 225 70 17 veya 0548 830 04 59 numaralı telefonlardan SOS Çocukköyü Derneği’ne ulaşılabiliyor.

 

SEVGİ DOLU BİR YUVA YARATABİLMEK İÇİN DÜZENLİ BAĞIŞ ÖNEMLİ

Çeşitli nedenlerle aile bakımını kaybetmiş çocuklara aile tipi bakım, aile güçlendirme çalışmaları ile aile bakımını kaybetme riski altındaki çocuklara destek veren SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında şu anda aktif bakım gören 92 kişi çocuk ve genç bulunuyor. Aile Güçlendirme Programı’nda ise şu an aktif destek alan 82’si çocuk 150 kişi var.

Geçtiğimiz 30 yılda 5 bin 187 çocuk, genç ve yetişkin SOS Çocuk Köyü Derneği’nden bakım, destek ve eğitim aldı. Bu güne kadar aile tipi bakım programı kapsamında 314, destek programı kapsamında bin 346 kişi SOS Çocukköyü Derneği’nden destek alırken; bin 35 kişi Kreş ve Anaokulu’ndan eğitim aldı. 2 bin 492 kişi ise Girne Gençlik ve Gelişim Merkezi (GİGEM) eğitim ve kişisel gelişim programlarına katıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • OKB stresi yükseltiyor, sosyal yaşamdan koparabiliyor!15 Ocak 2024 Pazartesi 09:14
  • Önce Meksika, şimdi Peru: Bilim insanları 'uzaylı mumyaları' inceledi13 Ocak 2024 Cumartesi 15:28
  • Herkesi fazla düşünmenin verdiği zarar: Hiper Empati Sendromu11 Ocak 2024 Perşembe 22:33
  • Yüksekte tek kişilik mesai: Kule vinç operatörlüğü10 Ocak 2024 Çarşamba 20:11
  • Jodie Foster: Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor08 Ocak 2024 Pazartesi 12:37
  • Çalışanlara soruldu: En çok kim yalnız?28 Aralık 2023 Perşembe 20:12
  • Tükettiğinizde güzelleşmenize yardımcı olacak yiyecekler28 Aralık 2023 Perşembe 16:22
  • Ayı gibi uyumayı öğrenmek hayatınızı kurtarabilir26 Aralık 2023 Salı 18:15
  • Yaşam kalitesi en yüksek şehirler açıklandı25 Aralık 2023 Pazartesi 21:39
  • ‘Ayı gibi uyumak’ hayat kurtarabilirmiş25 Aralık 2023 Pazartesi 21:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti