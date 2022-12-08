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SOS Çocukköyü Derneği’nden Özyalçın Şirketler Grubu’na Teşekkür Ziyareti!

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SOS Çocukköyü Derneği’nden Özyalçın Şirketler Grubu’na Teşekkür Ziyareti!
SOS Çocukköyü Derneği’nden Özyalçın Şirketler Grubu’na Teşekkür Ziyareti!

SOS Çocukköyü Derneği için katkıda bulunan Özyalçın Şirketler Grubu’na teşekkür ziyareti dernek yetkilileri tarafından gerçekleştirildi.

SOS Çocukköyü Derneği adına Fon Geliştirme Müdürü Cemil Hafız ve Kurumsal Fon Geliştirme Sorumlusu Fatoş Çizenel, Özyalçın Şirketler Grubu adına Ticari Grup Direktörü Yağmur Özyalçın ve Kurumsal İletişim Sorumlusu Şenay Belet Murat ilgili ziyarette yer aldılar. Ziyarette derneğin yürütmekte olduğu faaliyetleri ve ileriki dönemde hayata geçirecekleri projeleri ayrıntılı olarak konuşuldu.

SOS Çocukköyü Derneği Fon Geliştirme Müdürü Cemil Hafız, ülkemizin köklü şirketlerinden Özyalçın Şirketler Grubu ile işbirliği içerisinde; geleceğimiz olan çocuklarımızın ihtiyaçlarına yönelik sağlanan katkıdan dolayı mutluluk duyduklarını belirterek Özyalçın Şirketler Grubu’na dernek yönetimi adına teşekkürlerini sundu.

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Özyalçın Şirketler Grubu Ticari Grup Direktörü Yağmur Özyalçın “Ülkemizde çok önemli bir misyona sahip olan SOS Çocukköyü Derneği ile işbirliği içerisinde olmaktan gurur duyuyoruz. Çocuklarımıza maddi manevi, en iyi koşullarda eşit eğitim hakkı ve sevgi dolu bir ortam sunarak; refahlarına yönelik bir nebze olsun biz de katkı sağlayarak; SOS Çocukköyü Derneği’ne diğer tüm kurum ve kuruluşların da gerekli desteği vereceğine inanıyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı.

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