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Sosyal konutlara başvurular nasıl olacak?

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Sosyal Konut projesi düzenlenen etkinlikle tanıtıldı... Peki sosyal konutlarda ev edinebilmenin şartları neler? İşte detaylar...
Sosyal konutlara başvurular nasıl olacak?

İçişleri Bakanlığı Sosyal Konut Projeleri “Sıcak Bir YuvaÇağdaş Bir Yaşam” sloganıyla Lefkoşa Golden Tulip Otel’de basına tanıtıldı.

Tanıtım etkinliğinde konuşan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, söz konusu projeyle birlikte 10 bin kişinin ev sahibi olabileceğini duyurdu.

BAŞVURULAR NASIL OLACAK?

Gençler ve dar gelirli vatandaşlar, yüzde 20 peşinatla projeye başvurabilecek.

Vatandaş, 240 ay vadeyle, asgari ücretin yarısını geçmeyecek taksitlerle ev sahibi olabilecek.

Aranan kriterler, şöyle açıklandı:

  • KKTC vatandaşı olmak,
  • 25 yaşından büyük olmak veya 25'in altındaysa evli olmak,
  • Kendisi veya eşi üzerinde tapu bulunmaması,
  • Kırsal kesim arsası almamış olması
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